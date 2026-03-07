Δεκατέσσερα χρόνια από την ιστορική βραδιά: «Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το ακατόρθωτο»

Η 7η Μαρτίου 2012 ήταν βραδιά ορόσημο για τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν το βράδυ που έγραψε ιστορία και βρέθηκε στους «8» του Champions League. Το 0-1 στην Γαλλία από την Λιόν έδωσε την ευκαιρία στους γαλαζοκίτρινους για το όνειρο.

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ το πίστεψε όσο κανείς! Το γκολ του Μαντούκα ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και στην διαδικασία των πέναλτι ο Χιώτης χάρισε την ιστορική πρόκριση στην ομάδα της πρωτεύουσας και έδωσε το έναυσμα για ξεσηκωμό στις κερκίδες που δεν είχε τελειωμό.

Η σημερινή ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ: «Πριν από 14 χρόνια γράφτηκε μια ποδοσφαιρική ιστορία που ακόμα μνημονεύεται από ολόκληρο τον πλανήτη. Καμία άλλη ομάδα στον κόσμο δεν το έχει επαναλάβει και για αυτό συνεχίζει να αναφέρεται ως ένα μοναδικό επίτευγμα. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ εκείνη την βραδιά, πέτυχε το ακατόρθωτο».