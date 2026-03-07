ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντε Τσέρμπι και Ρόμπι Κιν οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Τότεναμ

H πολύ δύσκολη θέση που έχει βρεθεί αναμένεται να φέρει τρίτη αλλαγή

Η Τότεναμ βρίσκεται στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League και οι άνθρωποι των Λονδρέζων κάνουν σκέψης απόλυσης του Ίγκορ Τούντορ, με τον Κροάτη τεχνικό να μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς στον πάγκο των «Σπερς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία οι ιθύνοντες της Τότεναμ, εξετάζουν ζεστά δύο περιπτώσεις για την διάδοχη κατάσταση αν πάρουν την οριστική απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Τούντορ.

Το πρώτο όνομα στην λίστα των «Σπερς» είναι αυτό του Ιταλού, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι που παραμένει ελεύθερος μετά την λύση της συνεργασίας του με την Μαρσέιγ και γνωρίζει καλά το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Ρόμπι Κιν, με τον Ιρλανδό προπονητή να γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Τότεναμ δεδομένης της πολυετούς ποδοσφαιρικής θητείας του στον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη