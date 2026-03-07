Καιρός να ξεμπλοκάρει...

Η ποιότητα του δεν αμφισβητείται και η παρουσία του στην ενδεκάδα του Απόλλωνα δίνει άλλη… διάσταση. Ο λόγος για τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και όταν επέστρεψε, βοήθησε σημαντικά στο σκοράρισμα και γενικά στην επιθετική λειτουργία της Λεμεσιανής ομάδας. Eνδεικτικό είναι πως μετρά πέντε ασίστ.

Έμεινε όμως στα τέσσερα γκολ και η τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν με τον Ακρίτα (4-0), πριν περίπου ένα μήνα (24/01). Εδώ και πέντε λοιπόν ματς, παραμένει άσφαιρος και παρόλο που το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, έκανε τρομακτική αντεπίθεση, που το έφερε στη 2η θέση, δεν είχε συμβολή στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Αν και, κάποιες φορές σε αυτό το διάστημα οι αντίπαλοι τερματοφύλακες έκαναν σπουδαίες αποκρούσεις στις προσπάθειές του.

Η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία και όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με την ΑΕΛ την Κυριακή (16:00), που είναι τυπικά γηπεδούχος ο Απόλλωνας. Στη συνέχεια θα παίξει εκτός με την Ανόρθωση, πριν αρχίσουν οι «τελικοί» των πλέι οφ στους οποίους θα φανεί κατά πόσο θα κυνηγήσει τον τίτλο, με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, να είναι σαφώς πιο εφικτός στόχος. Ενδιάμεσα, η Λεμεσιανή ομάδα θα έχει και τις υποχρεώσεις για τα ημιτελικά κυπέλλου, όπου θα μάθει αντίπαλο στις 24 Μαρτίου.

Είναι αναγκαίο λοιπόν ο Πορτογάλος να ξεμπλοκάρει και να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο, προς την επίτευξη των στόχων. Γνωρίζει και ο ίδιος πως μέσα από τα γκολ θα ανεβαίνει και η ψυχολογία του και όσο έρχονται νίκες της ομάδας, η φλόγα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα παραμένει αναμμένη.