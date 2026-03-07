ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καιρός να ξεμπλοκάρει...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Καιρός να ξεμπλοκάρει...

Εδώ και πέντε ματς παραμένει άσφαιρος

Η ποιότητα του δεν αμφισβητείται και η παρουσία του στην ενδεκάδα του Απόλλωνα δίνει άλλη… διάσταση. Ο λόγος για τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και όταν επέστρεψε, βοήθησε σημαντικά στο σκοράρισμα και γενικά στην επιθετική λειτουργία της Λεμεσιανής ομάδας. Eνδεικτικό είναι πως μετρά πέντε ασίστ.

Έμεινε όμως στα τέσσερα γκολ και η τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν με τον Ακρίτα (4-0), πριν περίπου ένα μήνα (24/01). Εδώ και πέντε λοιπόν ματς, παραμένει άσφαιρος και παρόλο που το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, έκανε τρομακτική αντεπίθεση, που το έφερε στη 2η θέση, δεν είχε συμβολή στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Αν και, κάποιες φορές σε αυτό το διάστημα οι αντίπαλοι τερματοφύλακες έκαναν σπουδαίες αποκρούσεις στις προσπάθειές του.

Η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία και όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με την ΑΕΛ την Κυριακή (16:00), που είναι τυπικά γηπεδούχος ο Απόλλωνας. Στη συνέχεια θα παίξει εκτός με την Ανόρθωση, πριν αρχίσουν οι «τελικοί» των πλέι οφ στους οποίους θα φανεί κατά πόσο θα κυνηγήσει τον τίτλο, με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, να είναι σαφώς πιο εφικτός στόχος. Ενδιάμεσα, η Λεμεσιανή ομάδα θα έχει και τις υποχρεώσεις για τα ημιτελικά κυπέλλου, όπου θα μάθει αντίπαλο στις 24 Μαρτίου.

Είναι αναγκαίο λοιπόν ο Πορτογάλος να ξεμπλοκάρει και να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο, προς την επίτευξη των στόχων. Γνωρίζει και ο ίδιος πως μέσα από τα γκολ θα ανεβαίνει και η ψυχολογία του και όσο έρχονται νίκες της ομάδας, η φλόγα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα παραμένει αναμμένη.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αναλλοίωτο το σκηνικό στην ΑΕΚ με Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Καιρός να ξεμπλοκάρει...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ασημένιος» ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πολύ δυνατές γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν άφησαν ούτε για δείγμα οι Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεκατέσσερα χρόνια από την ιστορική βραδιά: «Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το ακατόρθωτο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν τελειώνει ποτέ η ανάγκη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο «ραντάρ» της ΑΕΚ ο Ροθάδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος στην παγκόσμια σκηνή του θαλασσίου σκι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Φέτος ξανάρθε η υπερηφάνεια μας - Οδοστρωτήρες μέχρι το ευ αγωνίζεσθαι να κερδίσει»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν χάνουν χρόνο και ρίχνουν ματιές

ΑΕΛ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Παρί ο Μουζακίτης – Τον θέλει ο Κάμπος, εντυπωσιασμένος ο Λουίς Ενρίκε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Διλήμματα σε άξονα και κορυφή ενόψει Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχος Ράσελ στην Αυστραλία: Πρώτη pole για το 2026 και εμφατικό 1-2 της Mercedes

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη