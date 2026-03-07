ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηλιόπουλος: «Φέτος ξανάρθε η υπερηφάνεια μας - Οδοστρωτήρες μέχρι το ευ αγωνίζεσθαι να κερδίσει»

Τι δήλωσε στη χθεσινή συγκέντρωση club οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ

Παρών στη χθεσινή εκδήλωση του Patissia Club ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ΑΕΚ, για την εφετινή σεζόν αλλά και γενικότερα για το μέλλον.

Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι φέτος ήρθε και πάλι στην ομάδα η υπερηφάνεια ενώ για το ευ αγωνίζεσθαι επεσήμανε ότι θα «είμαστε οδοστρωτήρες μέχρι να κερδίσει και θα κερδίσει».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλιόπουλος:

«Η ΑΕΚάρα μας φέτος και η διαφορά με πέρυσι είναι ότι ξαναήρθε η περηφάνια. Ξαναήρθε στο μυαλό και στην ψυχή όλων μας αυτές οι όμορφες στιγμές που ζούμε γιατί αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Εσείς, εμείς, όλη η ομάδα. Είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να λέμε λόγια βαριά και μεγάλα. Υπάρχει μία συνεχής διαδικασία, υπάρχουν συνέχεια μονομαχίες, υπάρχουν μονομαχίες πάνω και κάτω από την επιφάνεια. Αλλά μην μασάτε. Όπως δεν μασάω και εγώ, γιατί αυτή η Ιδέα, η ΑΕΚ στην οποία έχουμε όλοι υποχρέωση να δίνουμε την ψυχή μας, το αγωνιστικό μας πάθος, για να διατηρήσουμε αυτή την Ιδέα που οι πρόγονοι μας δημιούργησαν, για να μην ξεχνιόμαστε.

Για να μείνει αυτή η Ιδέα στους αιώνες των αιώνων και να μείνει αυτή η Ιδέα πάντα δυνατή και να αισθάνονται την ανάσα της. Και όταν λέω μη μασάτε, δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τραμπουκισμούς. Δεν θα μασάμε με την έννοια του ότι θα μπαίνουν στη Φιλαδέλφεια με σεβασμό, χωρίς βία, χωρίς ιστορίες και μόνο με την ανάσα μας, τη ματιά μας και τη βροντερή φωνή μας θα τρέμει η Γη. Προσωπικά, ξέρετε τι πάθος δίνω σε όλες τις στιγμές κι εκεί που χρειάζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα είμαστε οδοστρωτήρες μέχρι το ευ αγωνίζεσθαι να κερδίσει. Και θα κερδίσει».

