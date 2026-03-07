Περιμένοντας τα διάφορα μηνύματα

«Δώστε το μήνυμα, είναι η ώρα του κόσμου». Με αυτό το σλόγκαν η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας για να αποκτήσουν πακέτα εισιτηρίων για τους αγώνες των πλέι οφ, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια για οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση. Από την πλευρά του ο κόσμος των γαλαζοκιτρίνων, περιμένει και την ομάδα του εντός αγωνιστικού χώρου να δώσει το δικό της μήνυμα ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα.

Η επόμενη απόδειξη που καλούνται να δώσουν ο Πάμπλο Γκαρσία και οι ποδοσφαιριστές του, ότι μπορούν να εξασφαλίσουν κάποια προνομιούχα θέση, είναι ο αυριανός (17:00) με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ.

Η ομάδα της Λευκωσίας μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες, απέναντι σε ΑΕΛ και Ομόνοια, θέλουν να τριτώσει το καλό. Εξάλλου, με δυο αγωνιστικές να απομένουν για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, χρειάζεται να πάρει το απόλυτο των βαθμών (σ.σ. ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη), ώστε να διατηρηθεί σε επαφή με τους προπορευόμενους ενόψει της διαδικασίας των πλέι οφ.

Στα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία δεν συμπεριλαμβάνονται οι Σταφυλίδης και Διαμαντάκος, καθώς και ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, Πιέρος Σωτηρίου. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα υπολογίζεται ο Μαϊόλι.