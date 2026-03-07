ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν τελειώνει ποτέ η ανάγκη

Απαιτούνται χρήματα και μία πηγή άντλησης ρευστού είναι ο κόσμος

Για τους φίλους της Ανόρθωσης, σε πρώτο πλάνο είναι το αγωνιστικό και σύντομα, εύχονται να έρθει η ξεγνοιασιά από τις περιπέτειες, που έχουν να κάνουν με τον υποβιβασμό. Οι διοικούντες, πέρα από αυτή την έγνοια, έχουν και άλλες στο κεφάλι τους, που αφορούν το οικονομικό.

Είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως βγαίνει από τις τάξεις της «Κυρίας», και ο λόγος είναι γιατί πλέον η διοίκηση γνωρίζει που χρωστά και δεν έρχονται υποθέσεις από το… πουθενά. Απαιτούνται όμως χρήματα και μία πηγή άντλησης ρευστού είναι ο κόσμος. «Ο κύριος στόχος, ήταν να σώσουμε την ομάδα και κάνω κάλεσμα στον κόσμο να έρθει κοντά», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Στέλλα Μάρκου, που αντιλαμβάνεται πως ο κόσμος περνάει δύσκολα αλλά: «Ας δώσουμε ακόμα λίγο από το υστέρημά μας».

Σίγουρα, όταν υπάρχει ευφορία στο αγωνιστικό, βοηθάει σε αυτό το κομμάτι και έτσι ένα σπουδαίο διπλό επί του ΑΠΟΕΛ στο αυριανό (17:00) ντέρμπι, θα ήταν το ιδανικό σενάριο.

