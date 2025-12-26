Μυθικός Τζόλης: Πρώτος σε ασίστ σε όλο τον κόσμο!

Οι περισσότεροι τον θεωρούν απλώς... σκόρερ. Μόνο που ο Χρήστος Τζόλης έχει εξελίξει τόσο πολύ το παιχνίδι του, που το σκοράρισμα είναι μία από τις δουλειές που κάνει στο γήπεδο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν εκπληκτικός στο εκτός έδρας 3-5 της Μπριζ απέναντι στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτα.

Έδωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του τρεις ασίστ και έφτασε τις 9 στο φετινό βελγικό πρωτάθλημα, μόλις σε 19 παιχνίδια.

Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει σκοράρει και 7 τέρματα, τότε έχει άμεση συμμετοχή σε 16 από τα 36 γκολ των Φλαμανδών στο πρωτάθλημα ή αλλιώς στο 44,4% των τερμάτων της!

Το νούμερο είναι εκπληκτικό, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό σε ότι αφορά τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Με 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Μπριζ (αλλά και αυτή της Εθνικής) είναι πρώτος σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον Μαροκινό μπακ της Ουτρέχτης Σοφιάν Ελ-Καρουανί (15 ασίστ σε 29 παιχνίδια) και τον Τούρκο εξτρέμ της Μίντιλαντ Αράλ Σιμσίρ, ο οποίος έχει 15 ασίστ σε 31 παιχνίδια.

Μία απίθανη πρωτιά και μία εκπληκτική επίδοση για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει εκτοξεύει όλο και περισσότερο την μετοχή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο...

Πηγή: sdna.gr