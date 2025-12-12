ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Δημοσιευτηκε:

Αναγκαστική αντικατάσταση του βοηθού Ανδρέα Ανδρέου

Η ΚΟΠ προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση στο διαιτητικό τιμ του αγώνα ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC. Ο αρχικά ορισμένος Β’ βοηθός διαιτητής, Ανδρέας Π. Ανδρέου, αποσύρεται λόγω τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του στο παιχνίδι.

Τη θέση του θα πάρει ο Χαράλαμπος Γεωργίου, ο οποίος ορίστηκε ως αντικαταστάτης και θα πλαισιώσει κανονικά την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα στο παιχνίδι.

