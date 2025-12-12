Σπουδαίο παιχνίδι με φόντο την άνοδο

Η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται (19:00) την Καρμιώτισσα σε ένα σπουδαίο ντέρμπι με το οποίο ξεκινά η δράση στην 11η αγωνιστική της α' φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν φρένο καθώς μετρούν δέκα νίκες και μία ισοπαλία. Η ομάδα των Πολεμιδιών από την άλλη είναι στην 3η θέση με 20 βαθμούς.

Το Σάββατο (14:30) θα γίνουν τα ματς: ΜΕΑΠ-Χαλκάνορας, Ηρακλής-Ομόνοια 29ης Μαΐου, ΑΠΕΑ Ακρ.-Σπάρτακος, Αχ./Ονήσιλος-ΑΣΙΛ, Διγενής Μόρφου-ΑΕΖ, Αγία Νάπα-Εθνικός Λατσιών. Το φινάλε θα δοθεί την Κυριακή με το ματς Δόξα-ΠΑΕΕΚ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 31, Δόξα 21, Καρμιώτισσα 20, Ομόνοια 29Μ 19, Αγία Νάπα 19, Διγενής Μόρφου 17, ΠΑΕΕΚ 17, ΜΕΑΠ 17, ΑΣΙΛ 15, Χαλκάνορας 13, Εθνικός Λατσιών 12, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11, Σπάρτακος 11, Ηρακλής Γερ. 11, ΑΕΖ 6, Αχ./Ονήσιλος 1.