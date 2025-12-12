Σπουδαίο παιχνίδι με φόντο την άνοδο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην έναρξη της α' φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Η ασταμάτητη Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται (19:00) την Καρμιώτισσα σε ένα σπουδαίο ντέρμπι με το οποίο ξεκινά η δράση στην 11η αγωνιστική της α' φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν φρένο καθώς μετρούν δέκα νίκες και μία ισοπαλία. Η ομάδα των Πολεμιδιών από την άλλη είναι στην 3η θέση με 20 βαθμούς.

Το Σάββατο (14:30) θα γίνουν τα ματς: ΜΕΑΠ-Χαλκάνορας, Ηρακλής-Ομόνοια 29ης Μαΐου, ΑΠΕΑ Ακρ.-Σπάρτακος, Αχ./Ονήσιλος-ΑΣΙΛ, Διγενής Μόρφου-ΑΕΖ, Αγία Νάπα-Εθνικός Λατσιών. Το φινάλε θα δοθεί την Κυριακή με το ματς Δόξα-ΠΑΕΕΚ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 31, Δόξα 21, Καρμιώτισσα 20, Ομόνοια 29Μ 19, Αγία Νάπα 19, Διγενής Μόρφου 17, ΠΑΕΕΚ 17, ΜΕΑΠ 17, ΑΣΙΛ 15, Χαλκάνορας 13, Εθνικός Λατσιών 12, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11, Σπάρτακος 11, Ηρακλής Γερ. 11, ΑΕΖ 6, Αχ./Ονήσιλος 1.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

