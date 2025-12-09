ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιτροπή Δεντολογίας: Αυτεπάγγελτη έρευνα για το Δόξα - Αχυρώνας/Ονήσιλος

Ανακοίνωση από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Η ΕΔΠΑ ενημερώνει για την διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος β΄κατηγορίας ανάμεσα στη Δόξα και τον Αχυρώνα/Ονήσιλο.

Αναλυτικά: 

«Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει η νομοθεσία, αποφάσισε αυτεπάγγελτα όπως: Διεξάγει έρευνα και διορίσει Ερευνώντα Λειτουργό, για να εξετάσει τα γεγονότα που αφορούν τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, ανάμεσα στη Δόξα Κατωκοπιάς και τον Π. Ο. Αχυρώνα / Ονήσιλο»

 

Διαβαστε ακομη