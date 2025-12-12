Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει συνεχή ανοδική πορεία με τη φανέλα της Μπράιτον, έχει σκοράρει το πρώτο του τέρμα στην Premier League, ενώ παίρνει ολοένα και περισσότερα λεπτά συμμετοχής με την αγγλική ομάδα.

Ο 18χρονος σέντερ φορ, ο οποίος πρόσφατα επιβραβεύτηκε και με την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φαίνεται πως έχει... κερδίσει το στοίχημα των αποδυτηρίων στην Μπράιτον, με τον Ντάνι Γουέλμπεκ, έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδας, να... μιλάει ελληνικά για χάρη του.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, ο οποίος φέτος διανύει μία εντυπωσιακή χρονιά, ανέβασε μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την οποία γράφει σε... άπταιστα greaklish τρεις πολύ συνηθισμένες ελληνικές λέξεις. Ο Γουέλμπεκ συνόδευσε τη φωτογραφία που τον δείχνει μαζί με τον Κωστούλα με την λεζάντα «Καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει της αναμέτρησης της Μπράιτον με την Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ» το Σάββατο (13/12 17:00), ο προπονητής των «Γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτσελερ, αναφέρθηκε στην πρόοδο του Κωστούλα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Κωστούλας έχει επιταχύνει την εξέλιξή του. Έχει αντίκτυπο κάθε φορά που βρίσκεται στο γήπεδο»

Athletiko