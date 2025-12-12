Πουθενά αλλού...

Αυτή την ώρα η προσοχή όλων στο Δασάκι είναι μονάχα στον αυριανό κρίσιμο αγώνα με τον Ακρίτα, θέλοντας μόνο μία νίκη. Τα υπόλοιπα θέματα μπορούν να περιμένουν. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει η διοίκηση. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα με τον Ακρίτα.

Αντερέγκεν και Μπρένο

Όσο οι Αντερέγκεν και Μπρένο βλέπουν δίκτυα ή δίνουν ασίστ θα είναι στο προσκήνιο και τα ονόματα τους θα παίζουν για τις μεγάλες ομάδες. Όπως είναι γνωστό τα συμβόλαια και των δύο λήγουν με το τέλος της σαιζόν. Πρόκειται για δύο κορυφαίους επιθετικούς για τον Εθνικό που σε ότι αφορά το μέλλον τους προκαλούν «πονοκέφαλο» στον πρόεδρο Κίκη Φιλίππου.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός Μπρένο Αλμέιδα σκόραρε ένα πολύ ωραίο γκολ με την ΑΕΚ και έδειξε ξανά την κλάση του. Ο Αργεντινός στράικερ Νικολά Αντερέγκεν είναι ο πρώτος σκόρερ του Εθνικού με 8 γκολ και ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Το δίλημμα του Κίκη

Ειναι σε δίλημμα ο πρόεδρος για το τι θα κάνει με Αντερέγκεν και Μπρένο. Η ομάδα δέχθηκε πέντε συνεχόμενες ήττες και δεν είναι στα καλύτερα της. Ο πονοκέφαλος και το δίλλημα αφορά το κατά πόσο ο Κίκης Φιλίππου θα πάρει το μεγάλο αγωνιστικό ρίσκο και θα τους παραχωρήσει τον Γενάρη για να πάρει ζεστό χρήμα. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα θα αποδυναμωθεί επιθετικά. Από την άλλη να μην ρισκάρει να αποδυναμώσει την ομάδα και να τους κρατήσει μέχρι το τέλος της σαιζόν. Σε αυτή την περίπτωση θα φύγουν και οι δύο ελεύθεροι.