Ανακοίνωσε προπονητή η Ομόνοια 29Μ

Η ανακοίνωση των πρασίνων για τον Φάντζιο Μπούις: Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βέλγο προπονητή Fangio Buyse.

Ο Φάτσιο γεννημένος στο Βέλγιο έφθασε για πρώτη φορά στη Κύπρο το 2006 ως ποδοσφαιριστής. Πρόσφερε, αγαπήθηκε και δοξάστηκε με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου Κύπρου με τον ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας.

Με το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική.

Ο έμπειρος προπονητής εργάστηκε σε πολλές ομάδες σε Κύπρο και εξωτερικό, ενώ για χρόνια εργάστηκε στις ακαδημίες και σαν βοηθός προπονητής στον ΑΣΟΛ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο μας προπονητή και το σκεπτικό πίσω από την πρόσληψη του στο Viber Community https://shorturl.at/f3WRv

Καλωσορίζουμε τον κ. Buyse στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

Όλοι στην αποψινή συνέλευση του Σωματείου μας η ώρα 19:30 στην Δημοσιογραφική Εστία.