Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

Δύο παίκτες της ΑΕΛ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους και αυτό είναι αρκετό για την ομάδα, η οποία αντεπιτίθεται στον βαθμολογικό πίνακα. Ο λόγος για τους Λέο Νατέλ και Λούθερ Σινγκ. Οι δύο επιθετικοί, πέρα από την ατομική τους ποιότητα, δείχνουν πως έχουν άψογη συνεργασία. Ας μιλήσουμε όμως πιο συγκεκριμένα…

Η ΑΕΛ ξεκίνησε την αντεπίθεσή της από το παιχνίδι με ΕΝΥ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Από τότε μέχρι σήμερα, σε 6 παιχνίδια μέτρησε τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Σε αυτά τα ματς, οι Νατέλ και Σινγκ έχουν σημαντική συνεισφορά με γκολ και ασίστ.

Ο Βραζιλιάνος σκόραρε με Ύψωνα, Παραλίμνι και Απόλλωνα. Από την άλλη, ο Σινγκ βρήκε δίχτυα με Ομόνοια Αραδίππου, Απόλλωνα και Ένωση. Θυμίζουμε επίσης πως ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, για να γίνει το 1-1 από τον Κονσεϊσάο. Γενικά, ήταν κάτι που ήθελαν να συμβεί οι ΑΕΛίστες. Δηλαδή οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να καταφέρουν να ηγηθούν της ομάδας.