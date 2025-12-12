ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Η UEFA έχει αποφασίσει τον υποβιβασμό μιας κατηγορίας για τον Τάσο Σιδηρόπουλο, σύμφωνα με ιστοσελίδα που ασχολείται με θέματα διαιτησίας.

Στον υποβιβασμό του Τάσου Σιδηρόπουλου προχωρά η UEFA και η Επιτροπή Διαιτησίας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «law5-theref.blogspot.com» που ασχολείται εκτενώς με τα θέματα της διαιτησίας, ο 46χρονος διαιτητής δεν θα ανήκει πλέον στους Elite Referees.

Ο Σιδηρόπουλος υποβιβάζεται μια κατηγορία και από Elite θα θεωρείται πλέον διαιτητής πρώτης κατηγορίας.

Την ίδια ώρα, η Αναστασία Μυλοπούλου προβιβάστηκε στην Πρώτη κατηγορία στον πίνακα των γυναικών.

«Η πολυαναμενόμενη ώρα έφτασε. Η UEFA εργάζεται σε νέες κατηγορίες, αυτή τη φορά με πολύ σημαντικές αλλαγές. Μόνο αξιόπιστες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σε αυτήν την ανάρτηση, καθώς και τα έγγραφα PDF όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα», αναφέρει αρχικά η ανάρτηση της ιστοσελίδας και παραθέτει τις σχετικές πληροφορίες που έχει με τους διαιτητές που ανεβαίνουν κατηγορία.

Νέοι διαιτητές της κατηγορίας UEFA Elite

Άνδρες

Erik Lambrechts (Βέλγιο)

Christopher Kavanagh (Αγγλία)

Nicolas Walsh (Σκωτία)

Sven Jablonski (Γερμανία)

Donatas Rumsas (Λιθουανία)

Rade Obrenovic (Σλοβενία)

Γυναίκες

Emanuela Rusta (Αλβανία)

Νέοι διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA

Άνδρες

Jasper Vergoote (Βέλγιο)

Radoslav Gidzhenov (Βουλγαρία)

Patrik Kolaric (Κροατία)

Javier Alberola Rojas (Ισπανία)

Jeremie Pignard (Γαλλία)

Daniel Schlager (Γερμανία)

Rob Hennessy (Ιρλανδία)

Andrea Colombo (Ιταλία)

Edgars Malcevs (Λετονία)

Ishmael Barbara (Μάλτα)

Milos Milanovic (Σερβία)

Michal Ocenas (Σλοβακία)

Martin Matosa (Σλοβενία)

Oleksii Derevinskiy (Ουκρανία)

Γυναίκες

Emily Heaslip (Αγγλία)

Tatyana Sorokopudova (Καζακστάν)

Filipa Pereira Cunha (Πορτογαλία)

Milica Milovanovic (Σερβία)

Anastasya Mylopoulou (Ελλάδα)

Martina Molinaro (Ιταλία)

Maria Eugenia Gil Soriano (Ισπανία)

Sofiya Prychyna (Ουκρανία)

Karoline Marie Jensen (Νορβηγία)

Vanja Jankovic (Σλοβενία)

Υποβιβασμός από Elite στην Πρώτη Κατηγορία:

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Ελλάδας)

«Οι πληροφορίες που παρέχονται ενδέχεται να είναι ελλιπείς, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για να μάθουμε τα ονόματα που έχουν αφαιρεθεί από όλες τις κατηγορίες, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης ή άλλων λόγων, πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες λίστες», καταλήγει το δημοσίευμα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ρόστερ των δύο ομάδων του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη