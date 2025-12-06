Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Δόξα (με γηπεδούχο την πρώτη).
Οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1 χάνοντας αμφότερες έδαφος στη μάχη της ανόδου. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκουερίνι στο 45΄ με εκτέλεση πέναλτι ενώ η Ομόνοια 29Μ ισοφάρισε με τον Άμπρι στο 57ο λεπτό.
Στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς και στο -10 πλέον από την κορυφή η Δόξα, στους 19 ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ που έπιασε στην τρίτη θέση την Αγία Νάπα που έχει αγώνα λιγότερο.
Η 11η αγωνιστική
Παρασκευή 5/12
ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου 1-0
Σάββατο 6/12
Σπάρτακος - Νέα Σαλαμίνα 0-2
ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ 3-2
ΑΕΖ - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1
Ομόνοια 29Μ - Δόξα 1-1
ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα (αναβλήθηκε)
Κυριακή 7/12
Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος (14:30)
Καρμιώτισσα - Εθνικός Λατσιών (14:30)
Η βαθμολογία
1.Νέα Σαλαμίνα 31
2. Δόξα 21
3. Αγία Νάπα 19 (-1 αγώνα)
4. Ομόνοια 29Μ 19
5. Διγενής Μόρφου 17
6. Καρμιώτισσα 17 (-1 αγώνα)
7. ΠΑΕΕΚ 17
8. ΑΣΙΛ 15
9. ΜΕΑΠ 14 (-1 αγώνα)
10. Εθνικός Λατσιών 12 (-1 αγώνα)
11. Σπάρτακος Κιτίου 11
12. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11
13. Ηρακλής Γερολάκκου 11
14. Χαλκάνορας 10 (-1 αγώνα)
15. ΑΕΖ 6
16. Αχυρώνας Ονήσιλος 1 (-1 αγώνα)