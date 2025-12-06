ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Δόξα (με γηπεδούχο την πρώτη).

Οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1 χάνοντας αμφότερες έδαφος στη μάχη της ανόδου. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκουερίνι στο 45΄ με εκτέλεση πέναλτι ενώ η Ομόνοια 29Μ ισοφάρισε με τον Άμπρι στο 57ο λεπτό.

Στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς και στο -10 πλέον από την κορυφή η Δόξα, στους 19 ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ που έπιασε στην τρίτη θέση την Αγία Νάπα που έχει αγώνα λιγότερο.

Η 11η αγωνιστική

Παρασκευή 5/12

ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου 1-0

Σάββατο 6/12

Σπάρτακος - Νέα Σαλαμίνα 0-2

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ 3-2

ΑΕΖ - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Ομόνοια 29Μ - Δόξα 1-1

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα (αναβλήθηκε)

Κυριακή 7/12

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος (14:30)

Καρμιώτισσα - Εθνικός Λατσιών (14:30)

Η βαθμολογία

1.Νέα Σαλαμίνα 31

2. Δόξα 21 

3. Αγία Νάπα 19 (-1 αγώνα)

4. Ομόνοια 29Μ 19

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17 (-1 αγώνα)

7. ΠΑΕΕΚ 17

8. ΑΣΙΛ 15

9. ΜΕΑΠ 14 (-1 αγώνα)

10. Εθνικός Λατσιών 12 (-1 αγώνα)

11. Σπάρτακος Κιτίου 11

12. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11

13. Ηρακλής Γερολάκκου 11

14. Χαλκάνορας 10 (-1 αγώνα)

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 1 (-1 αγώνα)

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΔΟΞΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κωστή: «Ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο τρομερός Γιαννούλης υπέταξε τη Λεβερκούζεν, πεντάρα για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυρίζει «αίμα»... κορυφής η Σίτι, νέα απώλεια για την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Μπορούσε να ήταν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο - Δεν βρήκαμε γιατί ακυρώθηκε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακός - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εύκολα κι απλά ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Πάρτι ο Σεμέδο, τριάρα η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Εθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

35η Σύνοδος ΕΟΑΚ – «Οδεύοντας προς το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιορεντίνα σε ελεύθερη πτώση: Ήττα με ανατροπή και συνεχίζει ουραγός χωρίς νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη