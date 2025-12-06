Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Δόξα (με γηπεδούχο την πρώτη).

Οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1 χάνοντας αμφότερες έδαφος στη μάχη της ανόδου. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκουερίνι στο 45΄ με εκτέλεση πέναλτι ενώ η Ομόνοια 29Μ ισοφάρισε με τον Άμπρι στο 57ο λεπτό.

Στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς και στο -10 πλέον από την κορυφή η Δόξα, στους 19 ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ που έπιασε στην τρίτη θέση την Αγία Νάπα που έχει αγώνα λιγότερο.

Η 11η αγωνιστική

Παρασκευή 5/12

ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου 1-0

Σάββατο 6/12

Σπάρτακος - Νέα Σαλαμίνα 0-2

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ 3-2

ΑΕΖ - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Ομόνοια 29Μ - Δόξα 1-1

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα (αναβλήθηκε)

Κυριακή 7/12

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος (14:30)

Καρμιώτισσα - Εθνικός Λατσιών (14:30)

Η βαθμολογία

1.Νέα Σαλαμίνα 31

2. Δόξα 21

3. Αγία Νάπα 19 (-1 αγώνα)

4. Ομόνοια 29Μ 19

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17 (-1 αγώνα)

7. ΠΑΕΕΚ 17

8. ΑΣΙΛ 15

9. ΜΕΑΠ 14 (-1 αγώνα)

10. Εθνικός Λατσιών 12 (-1 αγώνα)

11. Σπάρτακος Κιτίου 11

12. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11

13. Ηρακλής Γερολάκκου 11

14. Χαλκάνορας 10 (-1 αγώνα)

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 1 (-1 αγώνα)