ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ του Βιρτς!

Ο Γερμανός επιθετικός κατάφερε έπειτα από αρκετές θετικές εμφανίσεις, να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Πρωταθλητών Αγγλίας.

Στο 42ο λεπτό κι έπειτα από το τέρμα του Χράφενμπερχ κόντρα στους «λύκους», ο Βιρτς πήρε την κάθετη του Εκιτικέ και πανεύκολα πλάσαρε για το 2-0 με το οποίο πήγαν οι «κόκκινοι» στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Χρειάστηκε 24 παιχνίδια, αλλά... το καλό πράγμα, ίσως τελικά ν' αργεί να γίνει!

Δείτε το γκολ:

Hugo Ekitike in the buildup was sensational, cold finish from Wirtz. 🥶 pic.twitter.com/D6V1XOzi5s — Samuel (@SamueILFC) December 27, 2025

