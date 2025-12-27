ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ του Βιρτς!
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Φλόριαν Βιρτς αν και χρειάστηκε αρκετούς μήνες για ν' ανοίξει λογαριασμό με την κόκκινη φανέλα, τα κατάφερε την 27η του Δεκέμβρη για να κάνει το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Γουλβς και να προσφέρει το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων στον εαυτό του!
Ο Γερμανός επιθετικός κατάφερε έπειτα από αρκετές θετικές εμφανίσεις, να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Πρωταθλητών Αγγλίας.
Στο 42ο λεπτό κι έπειτα από το τέρμα του Χράφενμπερχ κόντρα στους «λύκους», ο Βιρτς πήρε την κάθετη του Εκιτικέ και πανεύκολα πλάσαρε για το 2-0 με το οποίο πήγαν οι «κόκκινοι» στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Χρειάστηκε 24 παιχνίδια, αλλά... το καλό πράγμα, ίσως τελικά ν' αργεί να γίνει!
Δείτε το γκολ:
Hugo Ekitike in the buildup was sensational, cold finish from Wirtz. 🥶 pic.twitter.com/D6V1XOzi5s— Samuel (@SamueILFC) December 27, 2025
