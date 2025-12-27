ΒΙΝΤΕΟ: Διπλό με φοβερή ανατροπή στο Στάμφορντ Μπριτζ για την Άστον Βίλα!

Η Άστον Βίλα έδειξε χαρακτήρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι και πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ, πανηγυρίζοντας την 11η διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένοντας στο -3 από την κορυφή της Premier League.

Η Άστον Βίλα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν στηρίζεται μόνο στο καλό της μομέντουμ, αλλά και στον χαρακτήρα της. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ζοάο Πέδρο στο 37ο λεπτό και δεν είχε καμία τελική στο πρώτο μέρος, η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανέτρεψε τα δεδομένα στο τελευταίο μισάωρο και επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τον Όλι Γουότκινς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ανατροπής, οι βίλατζερς έφτασαν στην 11η συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας την τρελή τους πορεία.

Το τρίποντο αυτό την ανέβασε στους 39 βαθμούς, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, μόλις στο -2 από τη Μάντσεστερ Σίτι και στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο αγώνας

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 24ο λεπτό, όταν ο Ζοάο Πέδρο βρέθηκε σε θέση βολής με κοντινή προβολή, όμως ο Μαρτίνες αντέδρασε ενστικτωδώς και κράτησε ανέπαφη την εστία της Άστον Βίλα.

Η Τσέλσι διατήρησε την υπεροχή της, πίεσε ψηλά και περιόρισε σημαντικά την ανάπτυξη της ομάδας του Ουνάι Έμερι, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ στο 37’. Ο Τζέιμς εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα κόντραρε στον Ζοάο Πέδρο και κατέληξε στα δίχτυα, με το τέρμα να πιστώνεται στον Βραζιλιάνο για το 1-0 των μπλε.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς η Τσέλσι συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, με τον Μαρτίνες να πραγματοποιεί διαδοχικές επεμβάσεις, κρατώντας όρθια τη Βίλα.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Άστον Βίλα έφτασε στην ισοφάριση στο 63ο λεπτό. Ο Όλι Γουότκινς, που είχε περάσει ως αλλαγή πέντε λεπτά νωρίτερα, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρότζερς, βρέθηκε απέναντι από τον Σάντσεζ και έφερε το ματς στα ίσα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι απέκτησε έντονο ρυθμό και ανοιχτό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ξεκάθαρα τη νίκη. Τελικά, η Βίλα ήταν εκείνη που βρήκε το γκολ, όταν στο 84’ ο Γουότκινς με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας ένα τεράστιο τρίποντο στην ομάδα του.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεζ, Τζέιμς, Μπαντιασίλε, Τσάλομπα, Κουκουρέγια (69′ Γκουστό), Καϊσέδο, Φερνάντεζ, Νέτο, Πάλμερ (72′ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (69΄ Γκίτενς), Πέδρο (69′ Ντελάπ)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνεζ, Μάατσεν (83′ Ντίνιε), Κόνσα, Λίντελοφ, Κας, Τίλεμανς, Καμαρά (83′ Μπογκάρντε), Ρότζερς, Μπουεντία (58′ Γουότκινς), ΜακΓκιν, Μάλεν (59′ Σάντσο)

sport24.gr