Όσο πάει ανεβαίνει ο Κόρμπου!

Ο Ρουμάνος είναι είναι κατά πολύ βελτιωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά, στην οποία είχε αφήσει να φανούν κάποια θετικά στοιχεία. Ο 23χρονος, που πέρσι είχε πετύχει δύο γκολ και δώσει μία ασίστ, στην τρέχουσα σεζόν έχει σκοράρει τέσσερα τέρματα και έδωσε ισάριθμες ασίστ. Έτσι, είναι στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ, ξεπερνώντας τους Πιέρο Σωτηρίου (επτά γκολ) και Κώστα Σταφυλίδη (έξι ασίστ).

Η άνοδος στην απόδοση του Κόρμπου φανερώνεται και από την αύξηση στη χρηματιστηριακή του αξία, καθώς από τις 23 Δεκεμβρίου το transfermarkt τον κοστολογεί κατά 300.000 ευρώ περισσότερα από την προηγούμενη τιμή. Συγκεκριμένα, έφθασε το 1.300.000 και μαζί με τον Μαρκίνιος, ο οποίος παρουσιάζει μείωση στην αξία του, και τον Ρόσα, που ανέβηκε κατά 100.000, είναι οι παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Πάει για ρεκόρ

Με τη συμβολή του σε οκτώ τέρματα, ο Κόρμπου ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ, καθώς ισάριθμες εμπλοκές στο σκοράρισμα είχε και τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας με την Ακαδημία Πούσκας. Εκείνη τη χρονιά, πέραν των οκτώ (έξι γκολ, δύο ασίστ) στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, είχε δώσει και δύο ασίστ στο κύπελλο. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με τη χρονιά να είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είναι πολύ πιθανόν ο Κόρμπου να δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ καριέρας.

Θυμίζουμε ότι σκόραρε στις νίκες επί των Ε.Ν. Ύψωνα (1-2), Ομόνοιας Αρ. (0-4) και Εθνικού (4-1) και στην ισοπαλία με την Ομόνοια (2-2). Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. έδωσε και δυο ασίστ, ενώ έδωσε άλλη μία στην ήττα από την ΑΕΛ (1-2) και τη νίκη επί του Άρη (2-0).