ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όσο πάει ανεβαίνει ο Κόρμπου!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Όσο πάει ανεβαίνει ο Κόρμπου!

Πιο επιδραστικός παίκτης στο σκοράρισμα για τον ΑΠΟΕΛ, με βάση τους αριθμούς, είναι ο Μάριους Κόρμπου.

Ο Ρουμάνος είναι είναι κατά πολύ βελτιωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά, στην οποία είχε αφήσει να φανούν κάποια θετικά στοιχεία. Ο 23χρονος, που πέρσι είχε πετύχει δύο γκολ και δώσει μία ασίστ, στην τρέχουσα σεζόν έχει σκοράρει τέσσερα τέρματα και έδωσε ισάριθμες ασίστ. Έτσι, είναι στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ, ξεπερνώντας τους Πιέρο Σωτηρίου (επτά γκολ) και Κώστα Σταφυλίδη (έξι ασίστ).

Η άνοδος στην απόδοση του Κόρμπου φανερώνεται και από την αύξηση στη χρηματιστηριακή του αξία, καθώς από τις 23 Δεκεμβρίου το transfermarkt τον κοστολογεί κατά 300.000 ευρώ περισσότερα από την προηγούμενη τιμή. Συγκεκριμένα, έφθασε το 1.300.000 και μαζί με τον Μαρκίνιος, ο οποίος παρουσιάζει μείωση στην αξία του, και τον Ρόσα, που ανέβηκε κατά 100.000, είναι οι παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Πάει για ρεκόρ

Με τη συμβολή του σε οκτώ τέρματα, ο Κόρμπου ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ, καθώς ισάριθμες εμπλοκές στο σκοράρισμα είχε και τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας με την Ακαδημία Πούσκας. Εκείνη τη χρονιά, πέραν των οκτώ (έξι γκολ, δύο ασίστ) στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, είχε δώσει και δύο ασίστ στο κύπελλο. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με τη χρονιά να είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είναι πολύ πιθανόν ο Κόρμπου να δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ καριέρας.

Θυμίζουμε ότι σκόραρε στις νίκες επί των Ε.Ν. Ύψωνα (1-2), Ομόνοιας Αρ. (0-4) και Εθνικού (4-1) και στην ισοπαλία με την Ομόνοια (2-2). Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. έδωσε και δυο ασίστ, ενώ έδωσε άλλη μία στην ήττα από την ΑΕΛ (1-2) και τη νίκη επί του Άρη (2-0).

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η viral στιγμή του Γκουαρντιόλα στο «City Ground»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξενέρα στο 90+5΄ για την Λάτσιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διπλό με φοβερή ανατροπή στο Στάμφορντ Μπριτζ για την Άστον Βίλα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής του Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Όσο πάει ανεβαίνει ο Κόρμπου!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπερασπίστηκε την εμφάνιση της Λίβερπουλ ο Σλοτ και δέχθηκε μεγάλη κριτική στα social media!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λέτσε - Κόμο 0-3: Με υπογραφή Δουβίκα πάτησε στην εξάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο, που γράφει το όνομά του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μάρκους Ροντέν επιστρέφει!

ΑΕΚ

|

Category image

Συνεχίζει να κάνει πλάκα: Δύο ακόμη γκολ για τον Κριστιάνο, έφτασε τα 956!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League: Έπιασε τετράδα η Λίβερπουλ με το πρώτο γκολ του Βιρτς, τρίποντο κορυφής της Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι λεπτομερειών και λύγισε τον Άρη Betsson στα Άνω Λιόσια η ΑΕΚ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα μισά από στημένες φάσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτο γκολ του Βιρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φαν Ντάικ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» με τα παιδάκια του Ζότα…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη