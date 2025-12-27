Ο Φαν Ντάικ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» με τα παιδάκια του Ζότα…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έκανε το λιγότερο που θα μπορούσε για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου και συμπαίκτη του, Ντιόγο Ζότα, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» πριν από την έναρξη του ματς της Λίβερπουλ με τη Γουλβς, με τα δυο παιδάκια του Πορτογάλου που «έφυγε» από τη ζωή…

Η Λίβερπουλ και η Γουλβς, οι δυο ομάδες που υπηρέτησε ο Ζότα στην παρουσία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, συναντήθηκαν για πρώτη φορά από την αποφράδα ημέρα που ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μαζί με τον αδερφό του, «έσβησαν» στην άσφαλτο, το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Φαν Ντάικ, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τα δυο παιδάκια του Ζότα και ένα κοριτσάκι που είναι της οικογένειας, με τον Ολλανδό αμυντικό να κάνει το λιγότερο που θα μπορούσε για να χαρούν οι γιοι του εκλιπόντα και φυσικά να τιμήσει εκείνος τη μνήμη του φίλου του…

