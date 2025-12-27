Τα μισά από στημένες φάσεις

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Το γκολ με το οποίο ο Απόλλωνας έκλεισε θετικά το 2025, κερδίζοντας την Ε.Ν. Ύψωνα (0-1), ήταν το 17ο στην τρέχουσα σεζόν και το όγδοο που προέρχεται από στημένη φάση, με πρωταγωνιστή τον εκτελεστή του φάουλ Ροντρίγκες και τον σκόρερ Μάρκες.

Από εκτέλεση φάουλ είχε έλθει και το πρώτο τέρμα της χρονιάς στην ήττα από τον Άρη (3-1), με τον Βέισμπεκ να χρίζεται σκόρερ. Στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής με την Ένωση, μετά από κόρνερ του Μάρκοβιτς, ο Τόμας πέτυχε το πρώτο γκολ, ενώ έκλεισε το σκορ (3-0) με κεφαλιά του Καστέλ έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Σπόλιαριτς.

Στην 5η αγωνιστική, με την Ομόνοια Αραδίππου, ο Μάρκες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (2-2, 8η αγωνιστική) το δεύτερο γκολ ήλθε μετά από εκτέλεση φάουλ του Σπόλιαριτς, στο οποίο αντέδρασε με κοντινή προβολή ο Βέισμπεκ.

Ο τελευταίος ήταν πρωταγωνιστής και στα επόμενα γκολ από στημένες φάσεις. Σέρβιρε από κόρνερ τέρμα στον Κβίντα στην ήττα από ΑΕΚ (2-1, 9η), ενώ με την ΑΕΛ (2-1, 12η), με την εκτέλεσή του έστειλε απευθείας την μπάλα στα δίχτυα.

 

