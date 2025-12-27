Τα μισά από στημένες φάσεις

Από εκτέλεση φάουλ είχε έλθει και το πρώτο τέρμα της χρονιάς στην ήττα από τον Άρη (3-1), με τον Βέισμπεκ να χρίζεται σκόρερ. Στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής με την Ένωση, μετά από κόρνερ του Μάρκοβιτς, ο Τόμας πέτυχε το πρώτο γκολ, ενώ έκλεισε το σκορ (3-0) με κεφαλιά του Καστέλ έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Σπόλιαριτς.

Στην 5η αγωνιστική, με την Ομόνοια Αραδίππου, ο Μάρκες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (2-2, 8η αγωνιστική) το δεύτερο γκολ ήλθε μετά από εκτέλεση φάουλ του Σπόλιαριτς, στο οποίο αντέδρασε με κοντινή προβολή ο Βέισμπεκ.

Ο τελευταίος ήταν πρωταγωνιστής και στα επόμενα γκολ από στημένες φάσεις. Σέρβιρε από κόρνερ τέρμα στον Κβίντα στην ήττα από ΑΕΚ (2-1, 9η), ενώ με την ΑΕΛ (2-1, 12η), με την εκτέλεσή του έστειλε απευθείας την μπάλα στα δίχτυα.