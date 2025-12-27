ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξενέρα στο 90+5΄ για την Λάτσιο!

ΓΗΠΕΔΟ

Ξενέρα στο 90+5΄ για την Λάτσιο!

Η Λάτσιο προηγήθηκε στο 80’ και πίστεψε ότι θα φτάσει σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη, όμως η Ουντινέζε σκόραρε στο 95’ και πήρε τον βαθμό (1-1).

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι δεν κατάφερε να πλησιάσει την 4άδα της Serie A καθώς αν και έφτασε κοντά στη νίκη, έχασε μεγάλη ευκαιρία απέναντι στην Ουντινέζε. Οι Laziali είχαν την τύχη να ανοίξουν το σκορ στο 80’ με μακρινό σουτ του Βεσίνο το οποίο κόντραρε, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Παντέλι, όμως στο 95’ οι γηπεδούχοι με δράστη τον Ντέβις ισοφάρισαν πληγώνοντας την αντίπαλό τους με το τελικό 1-1.

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη