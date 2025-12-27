Premier League: Έπιασε τετράδα η Λίβερπουλ με το πρώτο γκολ του Βιρτς, τρίποντο κορυφής της Άρσεναλ

Με νίκες συνέχισαν Λίβερπουλ και Άρσεναλ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League, με τους κόκκινους να επικρατούν 2-1 της Γουλβς στο Άνφιλντ και να μπαίνουν στην πρώτη τετράδα, ενώ οι κανονιέρηδες απάντησαν στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι, λυγίζοντας με το ίδιο σκορ την Μπράιτον και ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε το 2025 η Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε 2-1 της Γουλβς στο Άνφιλντ, χάρη σε δύο γκολ που πέτυχε μέσα σε ένα λεπτό με τους Γκράβενμπερχ και Βιρτς. Οι κόκκινοι πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στην Premier League και ανέβηκαν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα τον Ιούλιο του 2025. Πριν από τη σέντρα, οι γιοι του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού συνόδευσαν τις μασκότ των συλλόγων στον αγωνιστικό χώρο, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης που συγκίνησε το Άνφιλντ.

Το σκορ άνοιξε στο 41ο λεπτό ο Γκράβενμπερχ, έπειτα από ασίστ του Φρίμπονγκ, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα η Λίβερπουλ διπλασίασε το προβάδισμά της με το πρώτο γκολ του Φλόριαν Βιρτς με τη φανέλα της, όταν ο Γερμανός νίκησε τον Ζοσέ Σα σε τετ-α-τετ και πανηγύρισε έξαλλα.

Η Γουλβς, πάντως, που παραμένει χωρίς νίκη εδώ και 18 αγωνιστικές, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 51’, με τον Μπουένο να μειώνει σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Μάλιστα, λίγο έλειψε πριν το φινάλε να ισοφαρίσουν, όμως, είτε ο Άλισον, είτε οι αμυντικοί της ομάδας του Σλοτ, έσωσαν τους γηπεδούχους από την παραβίαση της εστίας τους για δεύτερη φορά.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Βαν Ντάικ, Κερκέζ, Γκράβενμπερχ, Τζόουνς, Κιέζα (61′ Μπράντλεϊ), Μακ Άλιστερ, Βιρτς, Εκιτικέ (86′ Γκάκπο)

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Κρεχίτσι, Μπουένο, Μοσκέρα (79′ Άριας), Μπουένο (62′ Γουλφ), Γκόμες, Αντρέ, Ντόχερτι (62′ Τσατσούα), Μανέ, Χουάνγκ (62′ Λάρσεν), Αροκοντάρε

Η Άρσεναλ ζορίστηκε, αλλά ανέβηκε στην κορυφή

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νωρίτερα από την έδρα της Νότιγχαμ και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), όμως η Άρσεναλ δεν αγχώθηκε και επικράτησε 2-1 της Μπράιτον στο Λονδίνο, φτάνοντας τους 42 βαθμούς και διατηρώντας το προβάδισμα των δύο βαθμών από τους πολίτες, μετά την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι κανονιέρηδες άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό, όταν ο Όντεγκααρντ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σάκα και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Φερμπρούγκεν για το 1-0.

Στο 52’, η Άρσεναλ πήρε “αέρα” δύο τερμάτων, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Ρούτερ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η Μπράιτον μείωσε στο 69’ με τον Γκόμεζ, κάνοντας το 2-1 και ανεβάζοντας την πίεσή της, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ράγια μέχρι το φινάλε.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 87ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον σκόρερ των γλάρων, χωρίς ωστόσο να προλάβει να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία έληξε 2-1.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Ράις, Σαλιμπά, Χινκάπι, Λιούς-Σκέλι (71′ Γκάμπριελ), Μερίνο, Ζουμπιμέντι, Όντεγκααρντ, Σάκα, Γιόκερες (71′ Ζεσούς), Τροσάρντ

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούγκεν, Κόπολα (87′ Γουότσον), Ντανκ, Βαν Χεκ, Ντε Κάιπερ (46′ Βίφερ), Χίνσελγουντ (75′ Γουέλμπεκ), Αγιάρι, Καντιόγλου, Γκρούντα (46′ Μίντε), Γκόμεζ (87′ Κωστούλας), Ρούτερ

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 0-1

Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 4-1

Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1

Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1

Μπέρνλι – Έβερτον 0-0

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

sport-fm.gr