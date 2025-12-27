Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο, που γράφει το όνομά του

Την ώρα που στη Βραζιλία συνεχίζονται τα σενάρια περί μετακίνησης του Τετέ στην Γκρέμιο, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκε με την εμφάνιση της Γκρέμιο.

Το όνομα του Τετέ κυκλοφορεί έντονα στη Βραζιλία και το ενδιαφέρον της Γκρέμιο σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ρεπορτάζ είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτό.

Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε πριν από λίγες μέρες κάθε επαφή για τον ποδοσφαιριστή, ο Τετέ φωτογραφήθηκε να κρατά φανέλα της Γκρέμιο, η οποία μάλιστα είχε και το όνομά του πάνω, με τον αριθμό 14, την ώρα που και ο ίδιος φοράει μια φανέλα της βραζιλίανικης ομάδας.

Την συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram, ο οποίος είναι βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ.

