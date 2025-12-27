Η viral στιγμή του Γκουαρντιόλα στο «City Ground»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να δώσει τα εύσημα στους παίκτες του, όμως πηγαίνοντας στην κερκίδα είχε μια περίεργη στιγμή με έναν cameraman.Ο Ισπανός έδειξε να ενοχλείται από το γεγονός ότι η κάμερα ήταν ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό του, με τις αντιδράσεις του να γίνονται Viral.

Ωστόσο όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα το έκανα αστειευόμενος προς τον cameraman, καθώς ήταν αρκετά ευδιάθετος μετά τη νίκη της ομάδας του και είχε όρεξη για χαβαλέ.

sdna.gr