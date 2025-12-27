ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λέτσε - Κόμο 0-3: Με υπογραφή Δουβίκα πάτησε στην εξάδα!

Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει το έβδομο γκολ τη φετινή σεζόν, η Κόμο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λέτσε (0-3) μπαίνοντας στην εξάδα της Serie A.

Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο και με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα για την Κόμο! Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε της Λέτσε εκτός έδρας με 3-0, «τρίποντο» με το οποίο ανέβηκε στην 6η θέση της Serie A κάνοντας όνειρα Ευρώπης.

Στο 20ό λεπτό, η Κόμο άνοιξε το σκορ με τον Νίκο Παζ που δεν δίστασε να εκτελέσει από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα. Η νίκη της Κόμο «κλείδωσε» στο β' μέρος.

Στο 66' ο Ραμόν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του προτού αναλάβει ο Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την κάθετη πάσα του Παζ στην περιοχή και εκτέλεσε με τη μία στο 75' για το τελικό 0-3. Για τον Δουβίκα αυτό ήταν το 7ο γκολ την τρέχουσα σεζόν με την Κόμο σε 18 συμμετοχές, ενώ έχει επίσης και μία ασίστ.

«Διπλό», μάλιστα με ανατροπή, και για την Κάλιαρι που έκανε ένα σημαντικό βήμα σωτηρίας στην έδρα της Τορίνο. Παρότι ο Βλάσιτς είχε δώσει προβάδισμα στο 28ο λεπτό στους γηπεδούχους, οι Νησιώτες έφεραν τα πάνω-κάτω. Στο 45' ισοφάρισαν με τον Πράτι σε 1-1 και στο 66' ο Κιλικσόι έκανε το 1-2 που έμεινε ως το τέλος.

