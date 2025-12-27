ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπερασπίστηκε την εμφάνιση της Λίβερπουλ ο Σλοτ και δέχθηκε μεγάλη κριτική στα social media!

Ζητούμενο είναι η νίκη. Αυτό είναι δεδομένο. Και από την στιγμή που η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στην «ουραγό» Γουλβς, το εγχείρημα στέφθηκε από επιτυχία

Ωστόσο, η εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου πρέπει να προβληματίσει τον Άρνε Σλοτ, με τον Ολλανδό, πάντως, να παραμένει ψύχραιμος. «Υπογράμμισε» πόσο σημαντικοί είναι οι τρεις βαθμοί και είπε πως αυτό του αρκεί…

Αυτοσκοπός είναι η νίκη. Αυτό είναι δεδομένο. Και από τη στιγμή που η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της «ουραγού» Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League, το αποτέλεσμα θεωρείται απολύτως επιτυχημένο. Ωστόσο, η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου άνοιξε μεγάλη συζήτηση – και έφερε έντονη κριτική προς τον Άρνε Σλοτ, κυρίως στα social media.

Οι «κόκκινοι» πήραν αυτό που ήθελαν, τους τρεις βαθμούς, όμως η απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα προβλημάτισε. Η Γουλβς βρήκε χώρους, πίεσε και έβαλε τη Λίβερπουλ σε θέση άμυνας, κάτι που δεν άρεσε σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολλανδός τεχνικός δεν έδειξε να συμμερίζεται την ανησυχία.

Αντιθέτως, ο Σλοτ υπερασπίστηκε ξεκάθαρα την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως στο ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πολλές φορές μέσα στη σεζόν η Λίβερπουλ έχει παίξει καλά χωρίς να πάρει τη νίκη, κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη επιτυχία ακόμη πιο σημαντική.

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπογράμμισε πως το τελικό προϊόν της όλης προσπάθειας – δηλαδή η νίκη – είναι αυτό που τον ικανοποιεί. Για τον Σλοτ, το γεγονός ότι η ομάδα του βρήκε τον τρόπο να κερδίσει ακόμη και χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αποτελεί ένδειξη ωριμότητας.

Η συζήτηση, βέβαια, δεν πρόκειται να κοπάσει εύκολα. Η Λίβερπουλ καλείται να βελτιώσει την εικόνα της, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων της, όμως για την ώρα ο Σλοτ δείχνει αποφασισμένος να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Όπως φαίνεται, για τον Ολλανδό προπονητή, οι τρεις βαθμοί είναι αρκετοί – τουλάχιστον προς το παρόν.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Άρνε Σλοτ:

«Είμαι χαρούμενος γιατί στο ποδόσφαιρο μετράνε τα αποτελέσματα. Πάρα πολλές φορές αυτή τη σεζόν, οι εμφανίσεις μας ήταν καλές χωρίς να έρθουν τα αποτελέσματα.

Το τελικό προϊόν όλης αυτής της προσπάθειας, δηλαδή η νίκη, είναι αυτό που μου αρέσει!»

england365.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

