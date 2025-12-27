Πήρε το ντέρμπι λεπτομερειών και λύγισε τον Άρη Betsson στα Άνω Λιόσια η ΑΕΚ!

Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το φινάλε του, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τις λεπτομέρειες και να επικρατήσει με σκορ 82-76 του Άρη Betsson στη SUNEL Arena για την Stoiximan GBL!

Στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για τη χρονιά που φεύγει, η «Ένωση» επικράτησε με σκορ 82-76 της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά από ένα σπουδαίο και όμορφο παιχνίδι που διεξήχθη στη SUNEL Arena για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «κιτρινόμαυρους» να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 7-4.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κατσίβελης με 17 πόντους και 3 ασίστ, με τους Σίλβα (14π., 11ρ.), Γκρέι (15π., 4ρ., 3ασ.) και Χαραλαμπόπουλο (6π., 6ρ., 5κλ., 2μπλκ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες, την ώρα όπου για τους Θεσσαλονικείς - έπεσαν στο 5-6 - ξεχώρισαν οι Τζόουνς και Νουά με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά στο ματς και χάρη στην εξαιρετική αμυντική της λειτουργία κατάφερε από νωρίς να πάρει κεφάλι στο σκορ. Κρατώντας τον Άρη στους μόλις 3 πόντους στα πρώτα 4 λεπτά και «αναγκάζοντας» τους φιλοξενούμενους σε μαζεμένα λάθη και φάουλ, η «Ένωση» κατάφερε να βρει εύκολους πόντους με τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ και να προηγηθεί με 11-3. Οι Θεσσαλονικείς ξεκόλλησαν επιθετικά με ένα γρήγορο 5-0 σερί δια χειρός Άντζουσιτς και Τζόουνς, προτού οι γηπεδούχοι με τρίποντο του Αρμς και βολές του Σίλβα, στείλουν εκ νέου τη διαφορά στο +8 για το 16-8 στο 6λεπτο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ισορρόπησε το ματς και με τους Κουλμπόκα και Ίνοχ να «χτυπούν» διαρκώς μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ο Άρης όχι μόνο μάζεψε τη διαφορά, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει για το 18-18 της πρώτης περιόδου, χάρη σε ένα αναπάντητο σερί 8 πόντων στο τελευταίο δίλεπτο.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προσπεράσουν στο σκορ για πρώτη φορά μετά το αρχικό 3-2, χάρης στο χουκ του Τσαϊρέλη για το 20-19 στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Κατσίβελης ήταν εκείνος που με δικές του ατομικές ενέργειες και δημιουργίες «αφύπνισε» την ΑΕΚ που είχε «κολλήσει» επιθετικά στα τελευταία λεπτά, με τον διεθνή γκαρντ να γράφει με δύο όμορφα ντράιβ το 26-23 στο 14ο λεπτό.

Κάπου εκεί ξεκίνησε το επιθετικό κρεσέντο των Φλιώνη και Τζόουνς, με τον αρχηγό της «Βασίλισσας» να πετυχαίνει δύο σουτ πίσω από τα 6,75μ. και τον Αμερικανό γκαρντ του Άρη με δέκα προσωπικούς πόντους να κάνει το 34-33 στο 19ο λεπτό! Στο φινάλε του ημιχρόνου, οι Κατσίβελης και Κουλμπόκα «αντάλλαξαν» τρίποντα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς (37-36).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου η ΑΕΚ μπήκε πιο καλά στο ματς και με την τριάδα των Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα να βρίσκουν σκορ, προηγήθηκε με +7 για το 48-41 στο 23ο λεπτό. Ο Άρης αντέδρασε άμεσα και με πρωταγωνιστή τον Νουά που είχε 7 διαδοχικούς πόντους, μείωσε στο 51-48 δύο λεπτά αργότερα, προτού ο Αρμς βγει μπροστά για τους «κιτρινόμαυρους» και με επτά δικούς του πόντους γράψει το 58-50 στο 26' και ισοφαρίσει τη μέγιστη τιμή της διαφοράς.

Και πάλι όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τις απαντήσεις στο παρκέ. Με πολυφωνία στην επίθεση και καλές άμυνες, οι Θεσσαλονικείς έτρεξαν ένα γρήγορο σερί 10-2 για το 60-60 στο 29ο λεπτό, με τον Κατσίβελη να διαμορφώνει στο φινάλε το 62-60 της περιόδου με λέι απ μετά από δικό του κλέψιμο.

Η ΑΕΚ μπήκε με ένα γρήγορο 5-0 σερί στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, με τους Χαραλαμπόπουλο και Κατσίβελη να κάνουν το 67-60 στο 31ο λεπτό. Οι Ίνοχ και Κουλμπόκα με δύο τρομερά καρφώματα «ροκάνισαν» τη διαφορά, προτού ο Τζόουνς με βολές και ο Κουλμπόκα με ένα μεγάλο τρίποντο στο 34ο λεπτό, δώσουν το τρίτο προβάδισμα του Άρη στο ματς για το 69-68.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού, η «Ένωση» βρήκε στο πρόσωπο του Χαραλαμπόπουλου έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή στην άμυνα, αφού με δύο τάπες και ένα κλέψιμο (!) του διεθνής φόργουορντ σε τρεις διαδοχικές κατοχές του Άρη, οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ και προσπέραν εκ νέου για το 72-69 στο 35'. Με το ματς στην κόψη του... ξυραφιού, αμφότερες οι ομάδες έκαναν λάθη και είχαν αρκετά χαμένα σουτ, με τους Φλιώνη και Σίλβα να τρέχουν ένα μικρό 4-0 σερί για το 76-69 της ΑΕΚ τρία λεπτά αργότερα. Ένα δύσκολο ντράιβ του Κατσίβελη έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +9 (78-69).

Άντζουσιτς και Νουά με ένα γρήγορο 5-0 σερί, μείωσαν στους 4 (78-74) στα 57 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, βρίσκοντας σκορ για τον Άρη μετά από 5 αγωνιστικά λεπτά! Δύο βολές του Φλιώνη αμέσως μετά έδωσαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας στην ΑΕΚ, με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα να διαχειρίζεται τη διαφορά μέχρι το φινάλε και να παίρνει μια πολύτιμη εντός έδρας νίκη με το τελικό 82-76.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76.

sport-fm.gr