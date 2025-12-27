Ο Μάρκους Ροντέν επιστρέφει!

Πρόκειται για ένα πολυεργαλείο στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής, που επιστρέφει ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, αφού η απουσία του λόγω σοβαρού τραυματισμού ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, άσχετα αν η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει εις πέρας το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα που είχε το προηγούμενο διάστημα. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, και συγκεκριμένα στον επόμενο εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση (4/1), ο Ρόντεν αναμένεται, εκτός απροόπτου, να είναι κανονικά στην κιτρινοπράσινη αποστολή. Ο πολύπειρος Σουηδός μέσος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 2 Νοεμβρίου στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Απόλλωνα κι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από δύο μήνες. Ο Ρόντεν μετρά μόνο έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πέντε ως βασικός, έχοντας σκοράρει ένα γκολ στη νίκη επί του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Ένα τέρμα πέτυχε και κατά της Αλκμάαρ τον περασμένο Οκτώβριο.

Θέμα Ανγκιέλσκι

Στο μεταξύ, δεν άρεσαν στους ιθύνοντες της ΑΕΚ οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε σε ΜΜΕ της χώρας του ο Κάρολ Ανγκιέλσκι, αφήνοντας αιχμές για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με τον λίγο χρόνο συμμετοχής που έχει στους αγώνες της ομάδας. «Δεν ξέρω αν ο προπονητής της ΑΕΚ είναι δίκαιος. Έρχομαι από τον πάγκο και δίνω στην ομάδα μια θετική ώθηση, σκοράρω ένα γκολ που αξίζει τρεις βαθμούς, αλλά στον επόμενο αγώνα είμαι ξανά στον πάγκο. Δεν χτίζεις έτσι εμπιστοσύνη και σχέσεις. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέες προκλήσεις. Ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή;», διερωτήθηκε ο Πολωνός φορ. Το θέμα χειρίζεται με ψυχραιμία η διοίκηση και ο Τσάβι Ρόκα, ο οποίος θα έχει και τον τελευταίο λόγο.