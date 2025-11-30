Β' Κατηγορία: Γκέλαρε η Δόξα... χάρηκαν οι υπόλοιποι

Με γκέλα της Δόξας ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας. Η ομάδα της Κατωκοπιάς έμεινε στο εντός έδρας 0-0 με την προτελευταία της βαθμολογίας ΑΕΖ, καταγράφοντας την πρώτη της απώλεια βαθμών μετά από τρεις διαδοχικές νίκες.

Αυτό αφενός έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Σαλαμίνα να... ξεφύγει για τα καλά στην κορυφή καθώς άνοιξε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στο +8, ενώ το αποτέλεσμα χαροποίησε επίσης τους διώκτες της Δόξας, με την Αγία Νάπα να παραμένει στο -1 από τη 2η θέση παρά τη χθεσινή της ισοπαλία, ενώ σε απόσταση αναπνοής από τη 2η θέση βρίσκεται πλέον και η Ομόνοια 29Μ που χθες πήρε διπλό επί της ΑΠΕΑ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Παρασκευή 28/11

Νέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ 2-1

Διγενής Μόρφου - Χαλκάνορας 3-2

Σάββατο 29/11

Αχυρώνας/Ονήσιλος-ΜΕΑΠ 0-1

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος 1-1

Αγία Νάπα-Καρμιώτισσα 0-0

Ηρακλής-ΑΣΙΛ 1-1

ΑΠΕΑ-Ομόνοια 29Μ 0-3

Κυριακή 30/11

Δόξα-ΑΕΖ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28

2. Δόξα 20

3. Αγία Νάπα 19

4. Ομόνοια 29Μ 18

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17

7. ΠΑΕΕΚ 14

8. ΜΕΑΠ 14

9. Εθνικός Λατσιών 12

10. ΑΣΙΛ 12

11. ΑΠΕΑ 11

12. Σπάρτακος 11

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερολάκκου 8

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 1