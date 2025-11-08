ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέρα των γηπεδούχων στη Β' κατηγορία!

Πέντε στα πέντε για τις ομάδες που αγωνίζονταν στην έδρα τους

Πέντε παιχνίδια διεξάχθηκαν το Σάββατο (08/11) για την 8η αγωνιστική της β’ κατηγορίας και σε όλα επικράτησαν οι ομάδες που αγωνίζονταν στην έδρα τους.

Η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα επικράτησε με 2-1 της ΑΕΖ και διατηρεί την απόσταση ασφαλείας από τις πιο πίσω ομάδες.

Παρασκευή 07/11

Διγενής Μόρφου - Αχ./Ονήσιλο 1-1

Σάββατο 08/11

Αγία Νάπα-Σπάρτακος 2-0

Καρμιώτισσα-ΠΑΕΕΚ 2-1

Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΖ 2-1

ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΣΙΛ 3-0

Δόξα-Χαλκάνορας 2-1

Κυριακή 09/11

ΜΕΑΠ-Ηρακλής Γερολάκκου 14:30

Εθνικός Λατσιών-Ομόνοιας 29ης Μαΐου 16:00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 22, Καρμιώτισσα 15, Αγία Νάπα 15, Ομόνοια 29Μ 14, ΠΑΕΕΚ 13, Δόξα 13, Διγενής Μόρφου 11, ΑΣΙΛ 11, ΜΕΑΠ 10, ΑΠΕΑ Ακρ. 10, Σπάρτακος 9, Χαλκάνορας 9, Εθνικός Λατσιών 9,  Ηρακλής Γερ. 5, ΑΕΖ 4, Αχ./Ονήσιλος 1.

Διαβαστε ακομη