Δίκαιη νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης

Στη δεύτερη φετινή του επιτυχία έφθασε ο Απόλλωνας, ο οποίος μετά την πρώτη χρονικά αναμέτρηση του Σαββάτου για την 6η αγωνιστική της 1ης φάσης στο Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League, κέρδισε στην έδρα του την Ανόρθωση με 92-74.

Σε γενικές γραμμές οι νικητές ήταν καλύτεροι και έτσι έφθασαν σε μιαν δίκαιη επικράτηση, καθώς σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχαν ένα ψηλού βαθμού προβάδισμα και ενώ στο ημίχρονο είχαν προηγηθεί με 43-26.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Thomas (24 πόντοι – 26 βαθμοί).

Με συνεχόμενο προβάδισμα για τον Απόλλωνα εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν αρχικά προηγηθεί με 8-1 και ενώ στη συνέχεια, συντήρησαν ένα συνεχόμενο προβάδισμα, χάριν κυρίως στην πολύ δυνατή άμυνα που είχαν παρουσιάσει, αναγκάζοντας την Ανόρθωση σε άστοχες προσπάθειες για πόντους.

Μετά από όλα αυτά, ο Απόλλωνας είχε το προβάδισμα όταν έκλεισε η 1η περίοδος, με το αποτέλεσμα να είναι στο 22-12.

Κατά τη 2η περίοδο, πάλι ήταν ο Απόλλωνας που ήταν καλύτερος και στις δυο πλευρές του γηπέδου, καθώς κατάφερε να συντηρεί μιαν σταθερή διαφορά πάνω από το +10 και ενώ εύρισκε λύσεις στην επίθεση, χάριν κυρίως στον Ρowell, την ίδια στιγμή που οι γηπεδούχοι, έπαιρναν πόντους και από άλλους καλαθοσφαιριστές.

Μάλιστα λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου η διαφορά πλησίασε στο +20 (43-24) και ενώ στο 20`, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 43-26.

Συνεχίζοντας να στηρίζεται κυρίως στη δυνατή του άμυνα ο Απόλλωνας και στις αρχές της 3ης περιόδου, κατάφερε να ανεβάσει την τιμή της διαφοράς, ακόμα και στο +24, όταν είχε προηγηθεί με 60-36, κάτι που συνέβη στο 25`.

Στη συνέχεια ήταν η Ανόρθωση που κατάφερε να βρει κάποιες λύσεις στην επίθεση και έτσι μείωσε, αλλά όχι σε βαθμό απειλής για τον αντίπαλο της, ο οποίος όταν έκλεισε η 3η περίοδος, είχε το προβάδισμα με 67-48.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να άλλαζε κάτι κατά την 4η περίοδο.

Ο Απόλλωνας ανέβασε και πάλι τη διαφορά, της οποίας η τιμή είχε φθάσει στο +22 (72-50) και ενώ στο 35`, η Ανόρθωση είχε μειώσει σε 77-63.

Αλλά στα τελικά χρονικά σημεία οι γηπεδούχοι αφού κράτησαν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, τελικά έφθασαν στη νίκη με 92-74.

Δεκάλεπτα: 22-12, 43-26, 67-48, 92-74.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 15, Thomas 24 (1), Adams 21 (2), Ηλιάδης, Ρowell 17 (3), Καραμπατάκης, Παπαδημητρίου 6 (2), Γρίβας, Ιερωνυμίδης 9 (2).

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 14 (3), Ελευθερίου 2, Johansson 9 (2), Muosa 12, Christensen 14 (1), Τομπάζος, Ιωαννίδης, Kuany 15 (3), Μαραγκός 8, Garcia, Χειμώνας.