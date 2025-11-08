«'Εκλεψε» βαθμό στο 96' με τον Ντε Λιχτ η Γιουνάιτεντ

Φαινόταν ότι η στραβή θα ερχόταν για τη Γιουνάιτεντ. Όταν άρχισε να σφίγγει ο κλοιός από την Τότεναμ που αποφάσισε ν’ αλλάξει πρόσωπο, η ανησυχία στα μετόπισθεν των «κόκκινων διαβόλων» γινόταν έντονη. Και «έτρωγε» πνευματικά τους παίκτες του Αμορίμ. Μόνο που τελικά, κάπως αρχίζει να διαφαίνεται ένα κομμάτι… χαρακτήρα που ατσαλώνεται για το κλαμπ του Μάντσεστερ, καταφέρνοντας για δεύτερο σερί ματς να σώσει τα προσχήματα και ν’ αποφύγει την ήττα (2-2).

Για την ακρίβεια, ήταν ακόμα πιο κακή η περίσταση σε σχέση με το ματς στο City Ground, αφού το γκολ της ανατροπής για τους γηπεδούχους στην πρωτεύουσα ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά στο 96’, ο άνθρωπος που αισθάνθηκε ότι είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ της Τότεναμ, πήρε το αίμα του πίσω.

Για να τα πάρουμε από την αρχή, η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στο 32ο λεπτό με τον Εμπουεμό που με κεφαλιά δίχως καν να σηκωθεί από το έδαφος έκανε το 1-0 από σέντρα του Ντιαλό. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης της Premier League για τον μήνα Οκτώβριο, μετουσιώνοντας την υπεροχή και την θετικότατη εικόνα της ομάδας του Αμορίμ σε προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα.

Μια νίκη θα έστελνε το κλαμπ του Μάντσεστερ στη 2η θέση της βαθμολογίας, αλλά τελικά αυτό δεν συνέβη, με τον σύλλογο να παραμένει 7ος. Η Τότεναμ θ’ ανέτρεπε το σκηνικό για να επιβραβευθεί για την πολύ πιο ορθή προσπάθεια που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζοντας με πλάτη τον Ντε Λιχτ και σκοράροντας με γυριστό σουτ ο Τελ στο 84’ έκανε το 1-1, ενώ, ο Ριτσάρλισον με έξυπνη κεφαλιά σε σουτ του Οντομπέρ και με τον Λισάντρο να τον καλύπτει, έκανε το 2-1 και το come-back για τα «σπιρούνια».

Ακόμα κι έτσι, ο Βραζιλιάνος φορ των Λονδρέζων έμεινε στο χορτάρι στο φινάλε να τα βάζει ξανά με την τύχη του, αφού ο Ντε Λιχτ στο 96’ με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι ισοφάρισε στο τελικό 2-2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(84' Τελ, 90'+1' Ριτσάρλισον - 32' Εμπουεμό, 90'+6' Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)

Πηγή: sport-fm.gr