Παρόλο που νίκησε, δεν έλυσε το πρόβλημα

Με μόλις εφτά γκολ σε εννιά αγώνες, είναι ευδιάκριτο το πρόβλημα στο σκοράρισμα για την Ανόρθωση. Στα δύο τελευταία ματς όπου προήλθαν οι τέσσερις βαθμοί, η «Κυρία» βρήκε το γκολ από την άσπρη βούλα, με τον Σένσι να είναι εύστοχος. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα, όμως, κακά τα ψέματα, δεν λύθηκε η δυσλειτουργία στον τομέα της δημιουργίας.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια περιμένει πολύ περισσότερα στο συγκεκριμένο κομμάτι από τον Μπέζους, ο οποίος… ψάχνεται και δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Και οι ακραίοι όμως, επιθετικοί επιβάλλεται να μπουν περισσότερο στην εξίσωση. Ο Σόσα και Αμποάκι έδειξαν διάθεση, τους λείπει όμως το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Είναι τομέας που δουλεύει αρκετά το τεχνικό επιτελείο και ελπίζει κόντρα στην Πάφος FC την Κυριακή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» να φανεί η διαφορά ώστε να πανηγυριστεί μία σπουδαία επιτυχία.

Παίζει στο «σπίτι» της και επιβάλλεται να αρχίσει να παίρνει νίκες μπροστά στο κοινό της. Μετρά μία ήττα και τέσσερις ισοπαλίες, απολογισμός που την έχει αφήσει στα χαμηλά διαζώματα.