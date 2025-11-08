Πλήγμα για τον Πιάστρι: Έφυγε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Όσκαρ Πιάστρι έπεσε πάνω στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του με τον Νόρις για την κατάκτηση του τίτλου!

Εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία ο Όσκαρ Πιάστρι!

Ο πιλότος McLaren έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου στον 7ο γύρο του σπριντ και έπεσε με δύναμη στις μπαριέρες της πίστας του Ιντερλάγκος, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει!

Προφανώς, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Πιάστρι στη μάχη που δίνει με τον Νόρις, ο οποίος τελικά τερμάτισε πρώτος και πήρε τους 8 βαθμούς.

Αμέσως μετά το ατύχημα το Πιάστρι, στην ίδια στροφή, είχαν επίσης έξοδο οι Χούλκενμπεργκ και Κολαπίντο, με το σπριντ να διακόπτεται με κόκκινη σημαία.

 

