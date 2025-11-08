Πλήγμα για τον Πιάστρι: Έφυγε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία

Εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία ο Όσκαρ Πιάστρι!

Ο πιλότος McLaren έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου στον 7ο γύρο του σπριντ και έπεσε με δύναμη στις μπαριέρες της πίστας του Ιντερλάγκος, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει!

Προφανώς, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Πιάστρι στη μάχη που δίνει με τον Νόρις, ο οποίος τελικά τερμάτισε πρώτος και πήρε τους 8 βαθμούς.

Αμέσως μετά το ατύχημα το Πιάστρι, στην ίδια στροφή, είχαν επίσης έξοδο οι Χούλκενμπεργκ και Κολαπίντο, με το σπριντ να διακόπτεται με κόκκινη σημαία.