Ισοπαλία στην Περιστερώνα – Πρώτος βαθμός για τον Αχυρώνα Ονήσιλο!

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο «Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 74’ με τον Μάρκελ, όμως η ομάδα της Περιστερώνας απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας στο 78’ με τον Αλάντζε. Το ματς κύλησε σε γενικά ισορροπημένα πλαίσια, με τις δύο πλευρές να έχουν διαστήματα υπεροχής και το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται δίκαιο.

Ο Αχυρώνας Ονήσιλος πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό στη σεζόν, ενώ ο Διγενής ανέβηκε στους 11 βαθμούς 8 πίσω από την πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα.