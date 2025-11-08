Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

Άνετο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 89-72 το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πλέον, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 4-1, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έπεσαν στο 3-2.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του τους Τολιόπουλο, Χολμς, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Παρόλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν κάλυψε... όλους τους απόντες, καθώς μέτρησε 27 πόντους σε 25 λεπτά, με 6/9 δίποντα και 5/6 τρίποντα.

Από τους υπόλοιπους, ο Μάριους Γκριγκόνις έβαλε 9 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ ισάριθμους πέτυχε ο Τζέριαν Γκραντ. Καλή παρουσία είχε και ο Ντίνος Μήτογλου, με 7 πόντους και 8 ριμπάουντ. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε την ψυχολογία του ενόψει της ζόρικης «διαβολοβδομάδας» με εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Παρί (11/11) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11).

Για το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο και έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, 16 πόντους έβαλε ο Σι Τζέι Χάρις, 13 ο Τάι Νίκολς και 12 ο Τζον Ιτούνας.

Στην επόμενη (7η) αγωνιστική το Περιστέρι Betsson θα παίξει στην Καρδίτσα (15/11 στις 18:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Άρη Betsson (16/11 στις 18:15).

Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε πολύ καλά στο ματς με πόντους από Καρντένας, Πετράκης και Πέιν, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 7-2. Ο Γκραντ έδωσε λύση με γκολ φάουλ (7-5), πριν ο Μήτογλου ισοφαρίσει από κοντά σε 7-7. Ο Νίκολς ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό, με τον Μήτογλου να απαντάει με το τρίτο σερί γκολ φάουλ των φιλοξενούμενων για το 10-10. Ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων έβαλε ακόμη ένα δύσκολο σουτ (13-10), με τον Χουάντσο να μειώνει με τρίποντο σε 15-13. Η ομάδα των δυτικών προαστίων συνέχισε να «βομβαρδίζει» από μακριά με τον Ιτούνας (20-15), με τον Σορτς να ευστοχεί σε δύσκολο λέι απ για το 20-17. Η πρώτη περίοδος έληξε 22-22 με καλάθια από τους Ρογκαβόπουλο και Ναν.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ναν και ο Κακλαμανάκης αντάλλαξαν καλάθια για το 24-24. Ο Ρογκαβόπουλος με δύσκολο σουτ και ο Κουζέλογλου με συνεχόμενα καρφώματα στον αιφνιδιασμό έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +6 (24-30). Ο Ναν και ο Σαμοντούροφ έβαλαν από ένα τρίποντο (24-36), με τον Καρντένας να δίνει λύση στους γηπεδούχους με δικό του μακρινό σουτ για το 27-36. Ο «χορός» τριπόντων συνεχίστηκε με τους Ναν και Ιτούνας (30-39), ενώ ο Αμπερκρόμπι έβαλε κι αυτός ένα για το 33-40. Ο Νίκολς έφερε ακόμη πιο κοντά τους «κυανοκίτρινους» (35-40), με τους Πέιν και Καρντένας να μειώνουν τη διαφορά στο σουτ (40-43). Ο Αμπερκρόμπι ισοφάρισε με ακόμη ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους, πριν ο Ναν δώσει λύση στους «πράσινους» για το 43-46. Ο Γκραντ με βολές διαμόρφωσε το 43-48 του πρώτου ημιχρόνου.

Το πρώτο καλάθι του δευτέρου μέρους ήρθε με μακρινό σουτ του Σλούκα (43-50), ενώ ο Ναν με φλόουτερ έγραψε το 43-52. Ο Χάρις έδωσε λύση στο Περιστέρι Betsson με εντυπωσιακό γκολ φάουλ (46-52), πριν βάλει άλλους πέντε συνεχόμενους πόντους για να φέρει την ομάδα του σε απόσταση βολής (51-52). Ο Ναν ήταν αυτός που έσπασε το σερί των γηπεδούχων, πριν ο Γκραντ γράψει με τρίποντο το 51-57. Ο MVP της περσινής Euroleague συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι με νέο εύστοχο μακρινό σουτ, ενώ ο Σορτς και ο Όσμαν έφεραν τη διαφορά στην ύψιστη τιμή της στο παιχνίδι (51-64). Ο Ιτούνας μείωσε με ένα ακόμη τρίποντο (56-65), με τον Όσμαν να διαμορφώνει το 56-67 του τρίτου δεκαλέπτου με δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Όσμαν συνέχισε τον… διαγωνισμό τριπόντων (56-70), με τον Κακλαμανάκη να μειώνει με φόλοου σε 58-70. Ο Νίκολς ευστόχησε από την κορυφή και έκανε τη διαφορά μονοψήφια (61-70), με τον Κουζέλογλου να καρφώνει με όμορφη ενέργεια για το 61-72. Ο Κακλαμανάκης πέτυχε γκολ φάουλ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (66-74), με τον «καυτό» Ναν να συνεχίζει το εξαιρετικό του παιχνίδι και να σημειώνει το 66-77. Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στις βολές του Χάρις (68-79), με τον Μήτογλου να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 68-81. Ο Γκριγκόνις έβαλε το… κερασάκι στη νίκη του Παναθηναϊκού με δύο συνεχόμενα τρίποντα (70-87), με τους «πράσινους» να φτάνουν στην άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89.