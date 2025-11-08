ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

Με τον Κέντρικ Ναν να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 89-72 το Περιστέρι Betsson στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και έφτιαξε την ψυχολογία του ενόψει «διαβολοβδομάδας».

Άνετο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 89-72 το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πλέον, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 4-1, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έπεσαν στο 3-2.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του τους Τολιόπουλο, Χολμς, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Παρόλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν κάλυψε... όλους τους απόντες, καθώς μέτρησε 27 πόντους σε 25 λεπτά, με 6/9 δίποντα και 5/6 τρίποντα.

Άνετο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 89-72 το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πλέον, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 4-1, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έπεσαν στο 3-2.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του τους Τολιόπουλο, Χολμς, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Παρόλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν κάλυψε... όλους τους απόντες, καθώς μέτρησε 27 πόντους σε 25 λεπτά, με 6/9 δίποντα και 5/6 τρίποντα.

Από τους υπόλοιπους, ο Μάριους Γκριγκόνις έβαλε 9 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ ισάριθμους πέτυχε ο Τζέριαν Γκραντ. Καλή παρουσία είχε και ο Ντίνος Μήτογλου, με 7 πόντους και 8 ριμπάουντ. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε την ψυχολογία του ενόψει της ζόρικης «διαβολοβδομάδας» με εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Παρί (11/11) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11).

Για το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο και έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, 16 πόντους έβαλε ο Σι Τζέι Χάρις, 13 ο Τάι Νίκολς και 12 ο Τζον Ιτούνας.

Στην επόμενη (7η) αγωνιστική το Περιστέρι Betsson θα παίξει στην Καρδίτσα (15/11 στις 18:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Άρη Betsson (16/11 στις 18:15).

Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε πολύ καλά στο ματς με πόντους από Καρντένας, Πετράκης και Πέιν, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 7-2. Ο Γκραντ έδωσε λύση με γκολ φάουλ (7-5), πριν ο Μήτογλου ισοφαρίσει από κοντά σε 7-7. Ο Νίκολς ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό, με τον Μήτογλου να απαντάει με το τρίτο σερί γκολ φάουλ των φιλοξενούμενων για το 10-10. Ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων έβαλε ακόμη ένα δύσκολο σουτ (13-10), με τον Χουάντσο να μειώνει με τρίποντο σε 15-13. Η ομάδα των δυτικών προαστίων συνέχισε να «βομβαρδίζει» από μακριά με τον Ιτούνας (20-15), με τον Σορτς να ευστοχεί σε δύσκολο λέι απ για το 20-17. Η πρώτη περίοδος έληξε 22-22 με καλάθια από τους Ρογκαβόπουλο και Ναν.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ναν και ο Κακλαμανάκης αντάλλαξαν καλάθια για το 24-24. Ο Ρογκαβόπουλος με δύσκολο σουτ και ο Κουζέλογλου με συνεχόμενα καρφώματα στον αιφνιδιασμό έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +6 (24-30). Ο Ναν και ο Σαμοντούροφ έβαλαν από ένα τρίποντο (24-36), με τον Καρντένας να δίνει λύση στους γηπεδούχους με δικό του μακρινό σουτ για το 27-36. Ο «χορός» τριπόντων συνεχίστηκε με τους Ναν και Ιτούνας (30-39), ενώ ο Αμπερκρόμπι έβαλε κι αυτός ένα για το 33-40. Ο Νίκολς έφερε ακόμη πιο κοντά τους «κυανοκίτρινους» (35-40), με τους Πέιν και Καρντένας να μειώνουν τη διαφορά στο σουτ (40-43). Ο Αμπερκρόμπι ισοφάρισε με ακόμη ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους, πριν ο Ναν δώσει λύση στους «πράσινους» για το 43-46. Ο Γκραντ με βολές διαμόρφωσε το 43-48 του πρώτου ημιχρόνου.

Το πρώτο καλάθι του δευτέρου μέρους ήρθε με μακρινό σουτ του Σλούκα (43-50), ενώ ο Ναν με φλόουτερ έγραψε το 43-52. Ο Χάρις έδωσε λύση στο Περιστέρι Betsson με εντυπωσιακό γκολ φάουλ (46-52), πριν βάλει άλλους πέντε συνεχόμενους πόντους για να φέρει την ομάδα του σε απόσταση βολής (51-52). Ο Ναν ήταν αυτός που έσπασε το σερί των γηπεδούχων, πριν ο Γκραντ γράψει με τρίποντο το 51-57. Ο MVP της περσινής Euroleague συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι με νέο εύστοχο μακρινό σουτ, ενώ ο Σορτς και ο Όσμαν έφεραν τη διαφορά στην ύψιστη τιμή της στο παιχνίδι (51-64). Ο Ιτούνας μείωσε με ένα ακόμη τρίποντο (56-65), με τον Όσμαν να διαμορφώνει το 56-67 του τρίτου δεκαλέπτου με δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Όσμαν συνέχισε τον… διαγωνισμό τριπόντων (56-70), με τον Κακλαμανάκη να μειώνει με φόλοου σε 58-70. Ο Νίκολς ευστόχησε από την κορυφή και έκανε τη διαφορά μονοψήφια (61-70), με τον Κουζέλογλου να καρφώνει με όμορφη ενέργεια για το 61-72. Ο Κακλαμανάκης πέτυχε γκολ φάουλ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (66-74), με τον «καυτό» Ναν να συνεχίζει το εξαιρετικό του παιχνίδι και να σημειώνει το 66-77. Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στις βολές του Χάρις (68-79), με τον Μήτογλου να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 68-81. Ο Γκριγκόνις έβαλε το… κερασάκι στη νίκη του Παναθηναϊκού με δύο συνεχόμενα τρίποντα (70-87), με τους «πράσινους» να φτάνουν στην άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89.

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης - Ε.Ν.Υ. στις 19:00 (ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μιμήθηκε τον εαυτό του ο Μάρκοβιτς μέσα σε λίγες μέρες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τι ειπώθηκε μετά το Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ και το χαμένο πέναλτι στο Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσωσε τον βαθμό ο Ολυμπιακός και κράτησε τη διαφορά από τον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

AUTO MOTO

|

Category image

LIIVE: Εθνικός - Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίκαιη νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ζοάο Μάριο περίμενε μισή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, για να μην διακοπεί το παιχνίδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήγμα για τον Πιάστρι: Έφυγε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«'Εκλεψε» βαθμό στο 96' με τον Ντε Λιχτ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέλεξε για πρώτη φορά τον Κουν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μέρα των γηπεδούχων στη Β' κατηγορία!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει Περιστέρι και λογικά «διαβολοβδομάδα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη