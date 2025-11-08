LIIVE: Εθνικός - Απόλλων 0-1

Προέρχοναι αμφότερες οι ομάδες από ήττες και θέλουν διακαώς να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών. Ο Εθνικός φιλοξενεί τον Απόλλωνα στις 19:00 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αφού τις δύο ομάδες χωρίζει μόλιις ένας βαθμός. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Άχνας έχει 14 βαθμούς έναντι 13 των κυανολεύκων της Λεμεσού.

Οι γηπεδούχοι που προέχονται από τη βαριά ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (4-1) θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα, ενώ ο Απόλλωνας, δεν έχει περιθώρια να χάσει άλλους βαθμούς μετά την ήττα από την ΑΕΚ (2-1).

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

27' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, όταν ο Λιούμπιτς βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά η κεφαλιά του πέρασε έξω.

20' ΓΚΟΛ, 0-1! Σέντρα από τον Βάσμπεκ, κοντινό σουτ από τον Μάρκες, αποκρούει ο Τούμπας και στην επαναφορά ο Μάρκοβιτς πλασάρει εύστοχα από κοντά.

19' Άστοχη κεφαλιά από τον Κβίντα μετά από εκτέλεση φάουλ.

5' Κοντινό πλασέ από τον Τόμας, η μπάλα στα χέρια του Τούμπα.

1' - Έναρξη του αγώνα.

ΣΚΟΡΕΡ: -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Φελίπε, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Μασάδο, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αγγελόπουλος, Αντερέγκεν, Μπρένο

ΑΠΟΛΛΩΝ: Kουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Βάισμπεκ (22' Μπράοουν), Λιούμπιτς, Σπόλιαριτς, Μάρκοβιτς, Τόμας, Μάρκες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Walter Altmann

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Τσαγγάρης Μάριος