ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Η δράση στο πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας συνεχίζει με την 8η αγωνιστική

Δείτε συνοπτικά το πρόγραμμα:

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα μεταδοθεί ο αγώνας Διγενής Μόρφου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος από το Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» που θα αρχίσει στις 19:00.

Άπό τη Cytavision θα μεταδοθεί επίσης αγώνας Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ που είναι επίσης προγραμματισμένος την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».?

Η βαθμολογία:

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΔΟΞΑΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜAEZ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Τα δεδομένα πρόκρισης στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Ενοχλήσεις ο Λεσόρ, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του

Ελλάδα

|

Category image

Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

10η αγωνιστική: Σε τρεις δόσεις η δράση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (7/11)

TV

|

Category image

Ο Καρέτσας μοίραζε... γκολ στο 4-3 της Γκενκ - Αποτελέσματα και βαθμολογία Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν ξέρω πως δόθηκε, δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» - Τι είπε για Μαέ και ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ CONFERENCE: Πού βρίσκονται ΑΕΚ και Ομόνοια και τα παιχνίδια που απομένουν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκνευρίστηκαν οι Ομονοιάτες για το πέναλτι, θύμωσαν οι Ελβετοί για την απόκρουση!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… ήρωα τον Ουζόχο η «αλλαγμένη» Ομόνοια έφυγε με βαθμό από την Ελβετία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με παίκτη παραπάνω και σούπερ β΄ μέρος, ο ΠΑΟΚ διέλυσε 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε και μετά από ένα επτάλεπτο βγήκε άρον-άρον ο Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 10 χρόνια και έφτασε τις 106 νίκες ο Μπενίτεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Το πρώτο (σε επίπεδο ανδρών) ευρωπαϊκό του Νεοφύτου «σβήστηκε» γρήγορα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι 550 Ομονοιάτες στην Ελβετία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη