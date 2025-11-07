Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Δείτε συνοπτικά το πρόγραμμα:

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα μεταδοθεί ο αγώνας Διγενής Μόρφου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος από το Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» που θα αρχίσει στις 19:00.

Άπό τη Cytavision θα μεταδοθεί επίσης αγώνας Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ που είναι επίσης προγραμματισμένος την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».?

Η βαθμολογία: