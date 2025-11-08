ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Ντάνι Γκαρθία και Έσε με Κηφισιά ο Ολυμπιακός

Με στόχο να αφήσει πίσω την ισοπαλία (1-1) με την Αϊντχόφεν για το Champions League, όπου δέχθηκε το γκολ στις καθυστερήσεις του ματς, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αυριανή (9/11, 15:00) αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Νεάπολη για τη 10η αγωνιστική της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο απουσίες στη μεσαία γραμμή ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμού. Επίσης, ο τεχνικός των Πειραιωτών δεν υπολογίζει και στον Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, λόγω της αποβολής του στο ματς της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον Άρη.

 

Την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Κηφισιά συγκροτούν οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Διαβαστε ακομη