Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει Περιστέρι και λογικά «διαβολοβδομάδα»!

Δεν λέει να ησυχάσει ο Παναθηναϊκός, που είδε ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού να προκύπτει!

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τολιόπουλος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έπειτα από μια ενόχληση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής (07/11).

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν έχει υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (στη γάμπα), και ο διεθνής γκαρντ ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, θα χάσει το σημερινό (16:00) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για τη Stoiximan GBL, ενώ λογικά θα μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague!