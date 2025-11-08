Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει Περιστέρι και λογικά «διαβολοβδομάδα»!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Βασίλης Τολιόπουλος υπέστη θλάση στην αριστερή γάμπα και θα απουσιάσει από το παιχνίδι πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, αλλά λογικά και από τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας!
Δεν λέει να ησυχάσει ο Παναθηναϊκός, που είδε ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού να προκύπτει!
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τολιόπουλος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έπειτα από μια ενόχληση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής (07/11).
Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν έχει υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (στη γάμπα), και ο διεθνής γκαρντ ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, θα χάσει το σημερινό (16:00) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για τη Stoiximan GBL, ενώ λογικά θα μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague!