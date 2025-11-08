Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «επιστράτευσε» τον γιο του Ντάρεν Φλέτσερ για να σώσει ρεκόρ... 88 ετών

Ο γιος του Φλέτσερ βρέθηκε στην αποστολή για το ματς με την Τότεναμ, το Σάββατο (08/11), προκειμένου η Γιουνάιτεντ να συνεχίσει ένα ρεκόρ.

Ο 18χρονος δεν έχει κάνει ακόμα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων διαβόλων», αλλά είχε βρεθεί στον πάγκο σε αρκετές περιπτώσεις την περασμένη σεζόν και πήρε στη θέση του Κόμπι Μέινου, ο οποίος απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, ο νεαρός Αγγλός ήταν ο μόνος απόφοιτος της ακαδημίας στην ομάδα του Αμορίμ, ενώ ο 39χρονος Τομ Χίτον έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία από την άφιξη του Βέλγου τερματοφύλακα Σένε Λάμενς.

Athletiko.gr