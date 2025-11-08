ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «επιστράτευσε» τον γιο του Ντάρεν Φλέτσερ για να σώσει ρεκόρ... 88 ετών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «επιστράτευσε» τον γιο του Ντάρεν Φλέτσερ για να σώσει ρεκόρ... 88 ετών

Ο γιος του Φλέτσερ βρέθηκε στην αποστολή για το ματς με την Τότεναμ, το Σάββατο (08/11), προκειμένου η Γιουνάιτεντ να συνεχίσει ένα ρεκόρ.

Ο 18χρονος δεν έχει κάνει ακόμα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων διαβόλων», αλλά είχε βρεθεί στον πάγκο σε αρκετές περιπτώσεις την περασμένη σεζόν και πήρε στη θέση του Κόμπι Μέινου, ο οποίος απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, ο νεαρός Αγγλός ήταν ο μόνος απόφοιτος της ακαδημίας στην ομάδα του Αμορίμ, ενώ ο 39χρονος Τομ Χίτον έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία από την άφιξη του Βέλγου τερματοφύλακα Σένε Λάμενς.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παρόλο που νίκησε, δεν έλυσε το πρόβλημα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θλάση ο Τολιόπουλος - Απών από τον αγώνα με το Περιστέρι και τη «διαβολοβδομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Χωρίς Ντάνι Γκαρθία και Έσε με Κηφισιά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «επιστράτευσε» τον γιο του Ντάρεν Φλέτσερ για να σώσει ρεκόρ... 88 ετών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι επιλογές των Γαρπόζη και Κωστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια»

NBA

|

Category image

Xωρίς Καμαρά ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ηττήθηκε για ακόμη μια φορά εύκολα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Δένει» Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Εντός έδρας δοκιμασία για Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αμορίμ για Σέσκο: «Αποδέξου την κριτική και συνήθισέ την»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Μια Ομάδα, ένας Θρύλος, 99 χρόνια, αμέτρητες στιγμές δόξας και περηφάνιας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με όπλο την έδρα του ο Εθνικός!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Μαρτίνς εστιάζει στις αδυναμίες, ακόμη και στις επιτυχίες...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη