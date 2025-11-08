Έσωσε τον βαθμό ο Ολυμπιακός και κράτησε τη διαφορά από τον Ακρίτα!

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, Ακρίτας και Ολυμπιακός συμβιβάστηκαν στο 1-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης», με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό. Οι μαυροπράσινοι είναι σαφώς πιο ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα αφού κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 82’ με τον Ίντζια. Με τον βαθμό που πήρε ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά της απόστασης από τον Ακρίτα στους δύο βαθμούς (11 έναντι 9).

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προηγήθηκαν με εξαιρετικό μακρινό σουτ του Κάστρο στο 7’, έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα γκολ τους όταν κέρδισαν πέναλτι στο 67’ σε μαρκάρισμα του Γκόμες στον Καμπλάν. Ο Ζάμπελιν εκτέλεσε το πέναλτι, ωστόσο ο Ταλιχμανίδης έπεσε σωστά και απέκρουσε.

Ήταν ένα ανοικτό παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες και χωρίς σκοπιμότητες με το τελικό αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, να αφήνει δυσαρεστημένο τον Ακρίτα.

Περιμένοντας το ασθενοφόρο

To παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο (14’), ο οποίος έμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο. Στο στάδιο υπήρχε μονάχα ένα ασθενοφόρο και σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να υπάρχει η παρουσία έστω ενός για να συνεχιστεί ο αγώνας. Τελικά το ασθενοφόρο με τον τραυματία ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού αναχώρησε με το τέλος του πρώτου ημίχρονου.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ρομό, Κάμπλαν, Ρέινολντς (82′ Αντωνίου), Αθανασίου (90′ Ανάνγκ), Φερνάντεζ (82′ Ριέρα), Άντονι, Κάστρο (73′ Χατζηβασίλης), Τάφερτσχοφερ, Ιωάννου, Ζάμπελιν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζέπαρ, Πική (70′ Μπράντονιτς), Χρίστου, Ταβάρες, Ζοάο Μάριο (17′ Μπάιροβιτς), Κονομής (70′ Χαραλάμπους), Μπακαδήμας (82′ Βιειρίνια), Ενρίκες, Στεφάνου (46′ Ίντζια), Μπαρμπόσα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ιωάννου, Κάμπλαν, Ρομό/Τζεπάρ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α’ ΒΟΗΘΟΣ: Δημητριάδης Μάριος

Β’ ΒΟΗΘΟΣ: Σάββα Γεώργιος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Δημητρίου Βασίλης