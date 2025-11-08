Θλάση ο Τολιόπουλος - Απών από τον αγώνα με το Περιστέρι και τη «διαβολοβδομάδα»

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που το τριφύλλι ψάχνει για σέντερ αφού οι Ρισόν Χολμς, Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν υπολογίζονται, στις απουσίες έρχεται να προστεθεί αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου.

Ο διεθνής γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής (7/11). Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο παίκτης έχει υποστεί θλάση στη γάμπα του αριστερού ποδιού. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Ο Έλληνας γκαρντ θα απουσιάσει από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι (16:00) για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ακόμη, ο Τολιόπουλος δεν υπολογίζεται για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στη Γαλλία (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (13/11, 21:45) για τη δέκατη και την ενδέκατη αγωνιστική της διοργάνωσης.

