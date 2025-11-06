Ο Αχυρώνας «έσωσε» τη Δόξα και το ματς θα γίνει ξανά!

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, αφού μελέτησε όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον του, αποφάσισε όπως ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας μεταξύ της Δόξας Κατωκοπιάς και του Π.Ο. Αχυρώνα Ονήσιλου που δεν είχε διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2025, όπως οριστεί να γίνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 14:30.

Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψιν επιστολή του Σωματείου Π.Ο. Αχυρώνα Ονήσιλου με την οποία, ζητούσε όπως, για σκοπούς τήρησης των κανόνων του δίκαιου παιχνιδιού (fair play), ο αγώνας να οριστεί να διεξαχθεί κανονικά.