Εντός έδρας δοκιμασία για Νέα Σαλαμίνα

Με ισοπαλία ξεκίνησε η δράση της 8ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας. Ο Διγενής Μόρφου εξήλθε ισοπαλία 1-1 με τον Αχ./Ονήσιλο, με τους φιλοξενούμενους να κατακτούν τον πρώτο βαθμό. Η προσφυγική μάδα από την άλλη έφτασε τους 11 βαθμούς.

Η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την ΑΕΖ και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε ένα από τα πέντε ματς του Σαββάτου (14:30). Τα υπόλοιπα είναι: Αγία Νάπα-Σπάρτακος, Καρμιώτισσα-ΠΑΕΕΚ, ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΣΙΛ, Δόξα-Χαλκάνορας. Την Κυριακή θα γίνουν οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε ΜΕΑΠ-Ηρακλή Γερολάκκου και Εθνικός Λατσιών-Ομόνοιας 29ης Μαΐου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 19, Ομόνοια 29Μ 14, ΠΑΕΕΚ 13, Καρμιώτισσα 12, Αγία Νάπα 12, ΑΣΙΛ 11, Διγενής Μόρφου 11, ΜΕΑΠ 10, Δόξα 10, Εθνικός Λατσιών 9, Σπάρτακος 9, Χαλκάνορας 9, ΑΠΕΑ Ακρ. 7, Ηρακλής Γερ. 5, ΑΕΖ 4, Αχ./Ονήσιλος 0.