Ο Ζοάο Μάριο περίμενε μισή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, για να μην διακοπεί το παιχνίδι!

Για αρκετή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, περιμένοντας την μεταφορά του στο νοσοκομείο έμεινε ο Ζοάο Μάριο του Ολυμπιακού, ο οποίος τραυματίστηκε στο 14’ του αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στον Ακρίτα.

Στο στάδιο της Πάφου FC υπήρχε μονάχα ένα ασθενοφόρο και σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να υπάρχει η παρουσία έστω ενός για να συνεχίζεται ο αγώνας. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακοπεί.

Εν τέλει το ασθενοφόρο με τον τραυματία ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού αναχώρησε με το τέλος του πρώτου ημίχρονου.

Το ασθενοφόρο δεν έφθασε όταν ήταν έτοιμες οι ομάδες για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με τον διαιτητή Ανδρέα Τεχράνυ να περιμένει για κάποια λεπτά μέχρι να σφυρίξει την έναρξη. Με την επιστροφή του ασθενοφόρου, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καθυστέρηση.