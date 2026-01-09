«Νέα προσφορά 8 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό για Αντίνο»

Ο Παναθηναϊκός δείχνει στην πράξη πόσο πολύ θέλει τον Αντίνο και πόσο ποντάρει και στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή να φορέσει τα πράσινα και να συνεργαστεί με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τον Σεμπάστιαν Σρουρ, οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι και στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του νεαρού εξτρέμ της Γοδόι Κρους και οι διαπραγματεύσεις εντείνονται ώστε η ελληνική ομάδα να πάρει τον ποδοσφαιριστή.

Νωρίτερα, η Ole είχε αναφέρει πως πλέον η Ρίβερ δεν συμμετέχει στη διεκδίκηση του παίκτη και στρέφεται προς την περίπτωση του Καρίσο της Βελέζ Σάρσφιλντ.

sport-fm.gr