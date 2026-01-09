ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι αποστάσεις που άνοιξε η Ομόνοια και ο κίνδυνος για ΑΕΛ

Τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο 2026 πανηγύρισε η Ομόνοια με το διπλό επί της ΑΕΛ στη Λεμεσό με 2-0 χάρη στα γκολ των Γιόβετιτς και Μαέ.

Με το τρίτο σερί τρίποντό του το τριφύλλι ανέβηκε στους 39 βαθμούς και άνοιξε την απόσταση στο +5 από Πάφο και ΑΕΚ και στο +8 από Άρη, έχοντας δύο ματς περισσότερα από τους περσινούς πρωταθλητές και ένα ματς περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Από την άλλη η ΑΕΛ διατηρήθηκε στους 24 βαθμούς και κινδυνεύει να δει τη διαφορά της από την εξάδα να διευρύνεται στους έξι βαθμούς εάν ο Απόλλωνας πάρει διπλό στο Παραλίμνι.

Η 17η αγωνιστική:

Παρασκευή 9/1

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

(20΄ Γιόβετιτς, 88΄ Μαέ)

Σάββατο 10/1

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας

19:00 Άρης - ΑΕΚ

Κυριακή 11/1

17:00 Aνόρθωση - Εθνικό

17:00 Ένωση - Απόλλων

Δευτέρα 12/1

19:00 Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Krasava ΕΝΥ - Ολυμπιακός