ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι αποστάσεις που άνοιξε η Ομόνοια και ο κίνδυνος για ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο 2026 πανηγύρισε η Ομόνοια με το διπλό επί της ΑΕΛ στη Λεμεσό με 2-0 χάρη στα γκολ των Γιόβετιτς και Μαέ.
Με το τρίτο σερί τρίποντό του το τριφύλλι ανέβηκε στους 39 βαθμούς και άνοιξε την απόσταση στο +5 από Πάφο και ΑΕΚ και στο +8 από Άρη, έχοντας δύο ματς περισσότερα από τους περσινούς πρωταθλητές και ένα ματς περισσότερο από τους υπόλοιπους.
Από την άλλη η ΑΕΛ διατηρήθηκε στους 24 βαθμούς και κινδυνεύει να δει τη διαφορά της από την εξάδα να διευρύνεται στους έξι βαθμούς εάν ο Απόλλωνας πάρει διπλό στο Παραλίμνι.
Η 17η αγωνιστική:
Παρασκευή 9/1
ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2
(20΄ Γιόβετιτς, 88΄ Μαέ)
Σάββατο 10/1
19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας
19:00 Άρης - ΑΕΚ
Κυριακή 11/1
17:00 Aνόρθωση - Εθνικό
17:00 Ένωση - Απόλλων
Δευτέρα 12/1
19:00 Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Krasava ΕΝΥ - Ολυμπιακός