To όγδοο του Μαέ κόντρα στην ομάδα με την οποία είχε 25 τέρματα

Το όγδοο τέρμα του Μαέ με τη φανέλα της Ομόνοιας ήρθε απέναντι στην άλλη ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στην Κύπρο, την ΑΕΛ.

Ο 28χρονος επιθετικός σκόραρε το 2-0 των πρασίνων απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους, με τη φανέλα των οποίων είχε πανηγυρίσει 25 τέρματα στο παρελθόν.

Με την ομάδα της Λεμεσού είχε σκοράρει 19 φορές σε παιχνίδι πρωταθλήματος και έξι σε κύπελλα. Τα οκτώ του γκολ με την Ομόνοια είναι όλα σε ματς του πρωταθλήματος και είναι δεύτερος σκόρερ των πρασίνων πίσω από τον Σεμέδο (10).