ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To όγδοο του Μαέ κόντρα στην ομάδα με την οποία είχε 25 τέρματα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

To όγδοο του Μαέ κόντρα στην ομάδα με την οποία είχε 25 τέρματα

Το όγδοο τέρμα του Μαέ με τη φανέλα της Ομόνοιας ήρθε απέναντι στην άλλη ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στην Κύπρο, την ΑΕΛ.

Ο 28χρονος επιθετικός σκόραρε το 2-0 των πρασίνων απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους, με τη φανέλα των οποίων είχε πανηγυρίσει 25 τέρματα στο παρελθόν.

Με την ομάδα της Λεμεσού είχε σκοράρει 19 φορές σε παιχνίδι πρωταθλήματος και έξι σε κύπελλα. Τα οκτώ του γκολ με την Ομόνοια είναι όλα σε ματς του πρωταθλήματος και είναι δεύτερος σκόρερ των πρασίνων πίσω από τον Σεμέδο (10).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπεργκ: «Δεν είμαστε απεγνωσμένοι για μεταγραφές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπεργκ ξεκαθάρισε το σκηνικό με Ντιουνκού

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της Ομόνοιας επί τη ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόδραση από τη Λεμεσό με μέγα Φαμπιάνο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

To όγδοο του Μαέ κόντρα στην ομάδα με την οποία είχε 25 τέρματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άγιαξ προσπαθεί να πάρει τον γιο του Ιμπραΐμοβιτς από τη Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλέξανδρος Τοφαλίδης: «Το 2026 θέλω να κερδίσω μετάλλια για την Κύπρο»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αναβολή και στο Βέρντερ - Χόφενχαϊμ στην Bundesliga λόγω της επέλασης του χιονιά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέες προκλήσεις φέρνει το 2026 για την Αctivate Cyprus

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κίνηση του Ροσένιορ που κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με το όγδοο και την όγδοη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι παραλήπτες των Επάθλων και οι τιμηθέντες στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια της F1 του 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη